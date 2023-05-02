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Нова технологія: вчені використовуватимуть сканування мозку та штучний інтелект для "розшифрування" думок

Київ • УНН

 • 859696 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Сканер мозку у поєднанні з мовною моделлю ШІ може дати уявлення про думки людини. Про це пише УНН з посиланням на Scientific American.

Деталі

Так, функціональна магнітно-резонансна томографія дозволяє робити кольорові знімки мозку в дії. Хоча цей спеціалізований тип магнітно-резонансної томографії змінив когнітивну нейронауку, він не був машиною для читання думок: нейробіологи не могли подивитися на сканування мозку та сказати, що хтось бачив, чув чи думав у сканері.

Але поступово вчені почали долати цей фундаментальний бар'єр, щоб перевести внутрішні переживання на слова за допомогою візуалізації мозку. Ця технологія може допомогти людям, які не мають змоги говорити, наприклад тим, хто переніс інсульт або живе з бічним аміотрофічним склерозом. 

Тепер дослідники зробили крок уперед, об'єднавши здатність фМРТ відстежувати нейронну активність із передбачуваною силою мовних моделей штучного інтелекту. Гібридна технологія призвела до створення декодера, здатного відтворювати з дивовижною точністю історії, які людина слухала або уявляла, доки була в сканері. Декодер міг навіть вгадати сюжет короткометражного фільму, який хтось дивився у сканері, хоч і з меншою точністю.

"У даних мозку міститься набагато більше інформації, ніж ми спочатку думали", — сказав під час прес-брифінгу Джеррі Танг, нейробіолог з Техаського університету в Остіні та провідний автор дослідження. 

Технологія декодера знаходиться у зародковому стані. Його необхідно ретельно тренувати для кожної людини, яка її використовує, і вона не створює точну розшифровку слів, які та почула або уявила. Але це однаково помітний прогрес. Тепер дослідники знають, що мовна система ШІ, ранній родич моделі ChatGPT, може допомогти зробити обґрунтовані припущення про слова, що викликають активність мозку, просто глянувши на сканування фМРТ.

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