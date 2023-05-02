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Новая технология: ученые будут использовать сканирование мозга и искусственный интеллект для "расшифровки" мыслей

Новая технология: ученые будут использовать сканирование мозга и искусственный интеллект для "расшифровки" мыслей

Киев • УНН

 • 859695 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сканер мозга в сочетании с речевой моделью ИИ может дать представление о мыслях человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Scientific American.

Детали

Так, функциональная магнитно-резонансная томография позволяет делать цветные снимки мозга в действии. Хотя этот специализированный тип магнитно-резонансной томографии изменил когнитивную нейронауку, он не являлся машиной для чтения мыслей: нейробиологи не могли посмотреть на сканирование мозга и сказать, что кто-то видел, слышал или думал в сканере.

Но постепенно ученые начали преодолевать этот фундаментальный барьер, чтобы перевести внутренние переживания в слова с помощью визуализации мозга. Эта технология может помочь людям, которые не могут говорить, например тем, кто перенес инсульт или живет с боковым амиотрофическим склерозом. 

Теперь исследователи сделали шаг вперед, объединив способность фМРТ отслеживать нейронную активность с предсказуемой силой речевых моделей искусственного интеллекта. Гибридная технология привела к созданию декодера, способного воспроизводить с удивительной точностью истории, которые человек слушал или представлял, пока был в сканере. Декодер мог даже угадать сюжет короткометражного фильма, который кто-то смотрел в сканере, хотя и с меньшей точностью.

"В данных мозга содержится гораздо больше информации, чем мы сначала думали", — сказал во время пресс-брифинга Джерри Танг, нейробиолог из Техасского университета в Остине и ведущий автор исследования. 

Технология декодера находится в зачаточном состоянии. Его необходимо тщательно тренировать для каждого человека, который его использует, и он не создает точную расшифровку слов, которые он услышал или представил. Но это все равно заметный прогресс. Теперь исследователи знают, что речевая система ИИ, ранний родственник модели ChatGPT, может помочь сделать обоснованные предположения о словах, вызывающих активность мозга, просто взглянув на сканирование фМРТ.

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