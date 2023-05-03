Сюрреалистичная реклама пива: видео, созданное ИИ, стало вирусным

ukru
Эксклюзив
06:00 • 31493 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 105107 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 68317 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118094 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116427 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107034 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101906 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112955 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132882 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180284 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 82177 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 43004 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 72800 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 103593 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 29397 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 180284 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 210908 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 151422 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 157776 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194113 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 88841 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107316 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123955 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159353 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166024 просмотра
Актуальное
Сюрреалистичная реклама пива: видео, созданное ИИ, стало вирусным

Сюрреалистичная реклама пива: видео, созданное ИИ, стало вирусным

Киев • УНН

 • 4938148 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Британская продюсерская компания создала 30-секундную рекламу пива с помощью системы искусственного интеллекта Gen-2 AI Runway. Реклама представляет собой видение сюрреалистического ада, что снискало ей быструю популярность в интернете, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

30-секундное видео под названием «Synthetic Summer» впервые появилось в Instagram около недели назад, созданное Хелен Пауэр и Крисом Бойлом из лондонской продюсерской компании под названием Privateisland.tv. Они не комментировали свою работу, но, вероятно, создали клип с помощью системы искусственного интеллекта Gen-2 AI Runway, которая может создавать короткие видеоролики на основе письменных подсказок, подобных тому, как Stable Diffusion способна генерировать фотореалистичные изображения на основе любого текста.

В видео, которое сопровождается шумной толпой и песней Smash Mouth «All Star», мы видим симулякры людей (то есть изображения без оригинала, репрезентация людей, которых на самом деле не существует), которые гуляют на стереотипном американском барбекю во дворе, время от времени физически сливаясь с импрессионистскими пивными сосудами. Женщины смеются, раскрыв челюсти. Пивные бокалы превращаются в пивные банки. Горящие грили трансформируются в огненное торнадо в виде колонн и дугой пересекают двор. Это видение сюрреалистического ада, которое является одновременно знакомым и поразительно чужим.

В настоящее время видеогенераторы ИИ все еще примитивны. Поскольку их создатели тренируют модели, они работают с гораздо меньшим набором исходного материала, чем модели синтеза искусственного интеллекта неподвижных изображений, и модели значительно дороже с точки зрения вычислений. Импрессионистический взгляд на рекламу пива, вероятно, происходит путем впитывания самой сути настоящей рекламы пива в наборе данных Gen-2. Runway не раскрыла набор данных, который использовался для тренировки Gen-2, но в документе для Gen-1 (предыдущая модель) он цитировал «внутренний набор данных из 240 млн изображений и специальный набор данных из 6,4 млн видеоклипов».

Дополнение

ИИ может дать представление о мыслях человека. Исследователи объединили способность фМРТ отслеживать нейронную активность с предсказуемой силой речевых моделей искусственного интеллекта. Гибридная технология привела к созданию декодера, способного воспроизводить с удивительной точностью истории, которые человек слушал или представлял, пока был в сканере. Декодер мог даже угадать сюжет короткометражного фильма, который кто-то смотрел в сканере, хотя и с меньшей точностью. Теперь исследователи знают, что речевая система ИИ, ранний родственник модели ChatGPT, может помочь сделать обоснованные предположения о словах, вызывающих активность мозга, просто взглянув на сканирование фМРТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС предлагает новые правила авторского права для генеративного ИИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ТехнологииУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы