Сюрреалистичная реклама пива: видео, созданное ИИ, стало вирусным

Детали

30-секундное видео под названием «Synthetic Summer» впервые появилось в Instagram около недели назад, созданное Хелен Пауэр и Крисом Бойлом из лондонской продюсерской компании под названием Privateisland.tv. Они не комментировали свою работу, но, вероятно, создали клип с помощью системы искусственного интеллекта Gen-2 AI Runway, которая может создавать короткие видеоролики на основе письменных подсказок, подобных тому, как Stable Diffusion способна генерировать фотореалистичные изображения на основе любого текста.

В видео, которое сопровождается шумной толпой и песней Smash Mouth «All Star», мы видим симулякры людей (то есть изображения без оригинала, репрезентация людей, которых на самом деле не существует), которые гуляют на стереотипном американском барбекю во дворе, время от времени физически сливаясь с импрессионистскими пивными сосудами. Женщины смеются, раскрыв челюсти. Пивные бокалы превращаются в пивные банки. Горящие грили трансформируются в огненное торнадо в виде колонн и дугой пересекают двор. Это видение сюрреалистического ада, которое является одновременно знакомым и поразительно чужим.

В настоящее время видеогенераторы ИИ все еще примитивны. Поскольку их создатели тренируют модели, они работают с гораздо меньшим набором исходного материала, чем модели синтеза искусственного интеллекта неподвижных изображений, и модели значительно дороже с точки зрения вычислений. Импрессионистический взгляд на рекламу пива, вероятно, происходит путем впитывания самой сути настоящей рекламы пива в наборе данных Gen-2. Runway не раскрыла набор данных, который использовался для тренировки Gen-2, но в документе для Gen-1 (предыдущая модель) он цитировал «внутренний набор данных из 240 млн изображений и специальный набор данных из 6,4 млн видеоклипов».

Дополнение

ИИ может дать представление о мыслях человека. Исследователи объединили способность фМРТ отслеживать нейронную активность с предсказуемой силой речевых моделей искусственного интеллекта. Гибридная технология привела к созданию декодера, способного воспроизводить с удивительной точностью истории, которые человек слушал или представлял, пока был в сканере. Декодер мог даже угадать сюжет короткометражного фильма, который кто-то смотрел в сканере, хотя и с меньшей точностью. Теперь исследователи знают, что речевая система ИИ, ранний родственник модели ChatGPT, может помочь сделать обоснованные предположения о словах, вызывающих активность мозга, просто взглянув на сканирование фМРТ.

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