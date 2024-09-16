Ситуація на Луганщині: на окупованих територіях не вистачає техніки для боротьби із пожежами

Пожежні служби у так званій "лнр" не забезпечені технікою належним чином, тому для боротьби із вогнем потрібна допомога російських пожежних, хоча ті і не поспішають через велике навантаження на своїй території. А у зруйнованих росією містах Луганщини водопостачання досі відсутнє і людям доводить самостійно бурити свердловини. Про це повідомляє Луганська ОДА, передає УНН.

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Повідомляється, що у так званій "лнр" проросійська влада не може самостійно впоратися з пожежами.

За 10 років окупації достатньою кількістю техніки їх не забезпечили. Просять по допомогу росію. Але й там не поспішають, бо тільки у ростовській області мають близько 60 осередків пожеж. Звідти, ймовірно, полум’я і розповсюджується – значна більшість займань на окупованій Луганщині сталася неподалік з кордоном з рф - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що пожежа була зафіксована навіть на інфраструктурі КПП "Ізварине". Також вогонь охопив об’єкти промисловості і населені пункти.

Також повідомляється, що централізовані системи водопостачання у зруйнованих рф населених пунктах Луганщини не працюють. Жителі вимушені бурити свердловини, аби бути з водою. При цьому дедалі частіше натрапляють на шахтні води, відкачуванням яких у так званій "лнр" не займаються. Вже зафіксовані непоодинокі випадки отруєння такою водою.

Додамо

Також в ОДА повідомили, що противник збільшив кількість обстрілів Луганщини. Поблизу Невського і Макіївки застосував 116 безпілотників. Вдарив по цих селах із реактивної та ствольної артилерії. Зокрема, по Невському тричі окупанти вели вогонь з реактивних систем залпового вогню. По районах Серебрянського лісу та Твердохлібового діяла ворожа авіація.

Окупанти штурмували позиції Сил оборони біля Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Білогорівки.

Нагадаємо

У серпні-вересні у так званій "лнр" було встановлено п’ятий, найвищий, рівень пожежної небезпеки. Випадки, коли після займання сухостою чи лісу полум’я переходило на житловий сектор, стали буденністю. Зокрема, голова ОВА Артем Лисогор повідомляв, що в населених пунктах навколо Антрацита через пожежу зайнялися майже 150 будинків та будівель - горіння сухостою на площі 300 га переросло в масштабну пожежу, і було допущено перекидання полум’я на житлову забудову.

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