Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць

У Луганській області за рік школярів в захопленому Сєвєродонецьку практично не збільшилося - люди майже не повертаються в окупацію, у селах Антрацитівської громади вигоріло декілька вулиць, деокуповані Невське та Макіївку ворог атакував з безпілотників. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

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Як вказав Лисогор, окупаційна адміністрація Сєвєродонецька цьогоріч неодноразово наголошувала на масовому поверненні місцевих жителів, кількість яких нібито збільшилася від 10-15 тисяч людей, що залишилися після окупації, до 60 тисяч. Однак учора самі ж колаборанти створений ними фейк спростували, повідомивши про кількість школярів станом на 2 вересня 2024 року – а саме 1 693 особи.

У порівнянні із початком минулого навчального року цей показник зріс лише на 240 осіб. Це з урахуванням дітей родин росіян, що за ці роки оселилися в Сєвєродонецьку. Про десятки тисяч людей, що начебто повернулися, мова не йде - розповів Лисогор.

Він також зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення у школах громади здобували освіту понад 10 тисяч дітей – ушестеро більше.

Крім того, голова ОВА повідомив, що лише після того, як в населених пунктах навколо Антрацита через пожежу зайнялися майже 150 будинків та будівель, окупаційна влада запровадила там режим надзвичайної ситуації. Горіння сухостою на площі 300 га переросло в масштабну пожежу. Вже вкотре допущено перекидання полум’я на житлову забудову. У двох селах будинки вигоріли цілими вулицями. Вже знайдено декілька тіл загиблих цивільних, наголосив Лисогор.

Щодо обстрілів минулої доби, то голова Луганської ОВА розповів, що у бік прифронтових Невського та Макіївки загарбники спрямували 85 БпЛА. Більшість – 54 – по Макіївці. Наступальні дії підтримували вогнем з артилерії різних типів.

Намагалися досягти успіху і на Лиманському, і на Куп’янському напрямках. Наші хлопці мужньо стримують противника - зауважив Лисогор.

Атакували росіяни також поряд із Греківкою та зі Стельмахівкою.



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