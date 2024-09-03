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Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць

Ситуація на Луганщині: люди майже не повертаються в окупацію, в Антрацитівській громаді вигоріло декілька вулиць

Київ • УНН

 • 21731 перегляди

Голова Луганської ОВА повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку кількість школярів зросла лише на 240 осіб за рік. У селах біля Антрацита через пожежу згоріло близько 150 будинків.

У Луганській області за рік школярів в захопленому Сєвєродонецьку практично не збільшилося - люди майже не повертаються в окупацію, у селах Антрацитівської громади вигоріло декілька вулиць, деокуповані Невське та Макіївку ворог атакував з безпілотників. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Як вказав Лисогор, окупаційна адміністрація Сєвєродонецька цьогоріч неодноразово наголошувала на масовому поверненні місцевих жителів, кількість яких нібито збільшилася від 10-15 тисяч людей, що залишилися після окупації, до 60 тисяч. Однак учора самі ж колаборанти створений ними фейк спростували, повідомивши про кількість школярів станом на 2 вересня 2024 року – а саме 1 693 особи.

У порівнянні із початком минулого навчального року цей показник зріс лише на 240 осіб. Це з урахуванням дітей родин росіян, що за ці роки оселилися в Сєвєродонецьку. Про десятки тисяч людей, що начебто повернулися, мова не йде

- розповів Лисогор.

Він також зазначив, що перед початком повномасштабного вторгнення у школах громади здобували освіту понад 10 тисяч дітей – ушестеро більше.

Крім того, голова ОВА повідомив, що лише після того, як в населених пунктах навколо Антрацита через пожежу зайнялися майже 150 будинків та будівель, окупаційна влада запровадила там режим надзвичайної ситуації. Горіння сухостою на площі 300 га переросло в масштабну пожежу. Вже вкотре допущено перекидання полум’я на житлову забудову. У двох селах будинки вигоріли цілими вулицями. Вже знайдено декілька тіл загиблих цивільних, наголосив Лисогор.

Щодо обстрілів минулої доби, то голова Луганської ОВА розповів, що у бік прифронтових Невського та Макіївки загарбники спрямували 85 БпЛА. Більшість – 54 – по Макіївці.  Наступальні дії підтримували вогнем з артилерії різних типів.

Намагалися досягти успіху і на Лиманському, і на Куп’янському напрямках. Наші хлопці мужньо стримують противника

- зауважив Лисогор. 

Атакували росіяни також поряд із Греківкою та зі Стельмахівкою.

За понад два роки окупації у Рубіжному на ТОТ Луганщини не створена кваліфікована меддопомога – ОВА22.08.24, 12:16 • 22004 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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