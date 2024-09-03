Ситуация на Луганщине: люди почти не возвращаются в оккупацию, в Антрацитовской громаде выгорело несколько улиц

В Луганской области за год школьников в захваченном Северодонецке практически не увеличилось - люди почти не возвращаются в оккупацию, в селах Антрацитовской громады выгорело несколько улиц, деоккупированные Невское и Макеевку враг атаковал с беспилотников. Об этом сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

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Как указал Лысогор, оккупационная администрация Северодонецка в этом году неоднократно подчеркивала массовое возвращение местных жителей, количество которых якобы увеличилось от 10-15 тысяч человек, оставшихся после оккупации, до 60 тысяч. Однако вчера сами же коллаборационисты созданный ими фейк опровергли, сообщив о количестве школьников по состоянию на 2 сентября 2024 года - а именно 1 693 человека.

По сравнению с началом прошлого учебного года этот показатель вырос всего на 240 человек. Это с учетом детей семей россиян, которые за эти годы поселились в Северодонецке. О десятках тысяч людей, которые якобы вернулись, речь не идет - рассказал Лисогор.

Он также отметил, что перед началом полномасштабного вторжения в школах громады получали образование более 10 тысяч детей - в шесть раз больше.

Кроме того, глава ОГА сообщил, что только после того, как в населенных пунктах вокруг Антрацита из-за пожара загорелись почти 150 домов и зданий, оккупационные власти ввели там режим чрезвычайной ситуации. Горение сухостоя на площади 300 га переросло в масштабный пожар. Уже в который раз допущено опрокидывание пламени на жилую застройку. В двух селах дома выгорели целыми улицами. Уже найдено несколько тел погибших гражданских, подчеркнул Лысогор.

Что касается обстрелов за прошедшие сутки, то председатель Луганской ОГА рассказал, что в сторону прифронтовых Невского и Макеевки захватчики направили 85 БпЛА. Большинство - 54 - по Макеевке. Наступательные действия поддерживали огнем из артиллерии различных типов.

Пытались достичь успеха и на Лиманском, и на Купянском направлениях. Наши ребята мужественно сдерживают противника - заметил Лисогор.

Атаковали россияне также рядом с Грековкой и со Стельмаховкой.



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