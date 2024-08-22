За более чем два года оккупации в Рубежном на ВОТ Луганщины не создана квалифицированная медпомощь - ОВА

Коллаборационисты не сделали практически ничего для закупки оборудования для города Рубежное на Луганщине, также не осуществляется поиск медицинского персонала, утверждает Луганская ОГА, передает УНН.

Детали

Жители оккупированного Рубежного уже почти не надеются на получение в городе квалифицированной медицинской помощи.



За более чем два года местные коллаборационисты не сделали практически ничего для закупки оборудования и поиска медицинского персонала. Текущая ситуация их устраивает - говорится в заметке на FB-странице Луганская областная государственная администрация.

По данным ОВА, люди, которые имеют соответствующую возможность, едут лечиться или обследоваться в Луганск. В Рубежном большинства узких специалистов вообще нет, также не хватает и терапевтов.

Талоны на прием выдают максимум пяти лицам в день, - отмечает Луганская областная государственная администрация.