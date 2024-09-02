У Щедрищевому на Луганщині згоріло понад 80 будинків - ОВА
Київ • УНН
У Щедрищевому на Луганщині згоріло понад 80 будинків через лісову пожежу. Школярі з окупованого Біловодська пройшли місячний "курс молодого бійця" в рф, а Макіївку обстріляли з реактивної артилерії.
Навколо Сєвєродонецька знов палає ліс – вигоріло понад 80 будинків у Щедрищевому, курси молодого бійця протягом місяця проходили в рф школярі з Біловодська, Макіївку росіяни обстріляли з реактивної артилерії. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
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У так званій "лнр" встановлено п’ятий, найвищий, рівень пожежної небезпеки. Цим повідомленням попередили населення, але аж ніяк не посприяли посиленню роботи пожежних частин. Випадки, коли після займання сухостою чи лісу полум’я переходило на житловий сектор, стали буденністю.
Вихідними знову спалахнув ліс поблизу Сєвєродонецька. Стихія охопила будинки на околицях Щедрищевого та поширюється далі. Вже відомо про понад 80 вигорілих домоволодінь. Рятувальники не втручаються, бо "не вистачає сил та засобів". Вода знайшлася в окупаційної влади – питна. Декілька літрів. Її привезли – на цьому допомога завершилася,
Також зазначається, що понад місяць школярі з окупованого Біловодська перебували у наметовому містечку під новосибірськом. На базі військового полігону для них організували профільну зміну "Служу росії", під час якої діти пройшли курс молодого бійця, оволодівши навичками ведення бою.
Навчання проводили представники спецназу та танкової частини. Для відпрацювання здобутих навичок проводилися й виїзні заходи. Долучалися експерти з патріотичного виховання. Особлива увага приділялася учням старших класів, на яких за рік-два очікує армія рф. Тому і готують посилено,
Доповненння
За повідомленням ОВА окупанти тиснуть поблизу Греківки, Макіївки та Невського. Атакують там і вдень, і вночі.
Наші захисники стримують цю навалу. Постійним ворожим обстрілам піддаються прифронтові населені пункти. По Макіївці загарбники поцілили з реактивної артилерії, по цьому ж селу та по сусідньому Невському – зі ствольної. На зазначеному напрямку зафіксована робота 97 ворожих безплотників,
Ще плюс 1350 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога02.09.24, 07:03 • 32631 перегляд