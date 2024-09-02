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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Щедрищево Луганской области сгорело более 80 домов - ОВА

В Щедрищево Луганской области сгорело более 80 домов - ОВА

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 06:40  •  12018 просмотра

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В Щедрищево Луганской области сгорело более 80 домов из-за лесного пожара. Школьники из оккупированного Беловодска прошли месячный «курс молодого бойца» в РФ, а Макеевку обстреляли из реактивной артиллерии.

Вокруг Северодонецка вновь пылает лес - выгорело более 80 домов в Щедрищево, курсы молодого бойца в течение месяца проходили в РФ школьники из Беловодска, Макеевку россияне обстреляли из реактивной артиллерии. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Детали

В так называемой "лнр" установлен пятый, самый высокий, уровень пожарной опасности. Этим сообщением предупредили население, но отнюдь не поспособствовали усилению работы пожарных частей. Случаи, когда после возгорания сухостоя или леса пламя переходило на жилой сектор, стали обыденностью.

На выходных снова вспыхнул лес вблизи Северодонецка. Стихия охватила дома в окрестностях Щедрищево и распространяется дальше. Уже известно о более 80 выгоревших домовладениях. Спасатели не вмешиваются, потому что "не хватает сил и средств". Вода нашлась у оккупационных властей - питьевая. Несколько литров. Ее привезли - на этом помощь завершилась,

- говорится в сообщении.

Также отмечается, что более месяца школьники из оккупированного Беловодска находились в палаточном городке под Новосибирском. На базе военного полигона для них организовали профильную смену "Служу России", во время которой дети прошли курс молодого бойца, овладев навыками ведения боя.

Учения проводили представители спецназа и танковой части. Для отработки полученных навыков проводились и выездные мероприятия. Привлекались эксперты по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделялось ученикам старших классов, которых через год-два ожидает армия рф. Поэтому и готовят усиленно,

- отмечают в ОВА.

Дополнение

По сообщению ОВА оккупанты давят вблизи Грековки, Макеевки и Невского. Атакуют там и днем, и ночью.

Наши защитники сдерживают это нашествие. Постоянным вражеским обстрелам подвергаются прифронтовые населенные пункты. По Макеевке захватчики попали из реактивной артиллерии, по этому же селу и по соседнему Невскому - из ствольной. На указанном направлении зафиксирована работа 97 вражеских безплотников,

- сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Еще плюс 1350 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага2 сентября 2024, 04:03 • 30058 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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