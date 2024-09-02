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Допомагав рф захоплювати Луганщину: ватажка терористів з угруповання "Призрак" засуджено до 14 років ув’язнення

Допомагав рф захоплювати Луганщину: ватажка терористів з угруповання "Призрак" засуджено до 14 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 22468 перегляди

45-річного одесита засуджено до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації "Призрак". Він допомагав рф захоплювати Луганщину у 2014 році, а потім переховувався в Одесі до затримання СБУ влітку 2023 року.

Завдяки доказовій базі Служби 14 років тюрми отримав ватажок терористів з угруповання "Призрак", який допомагав рф захоплювати Луганщину. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ватажком з угруповання "Призрак" є 45-річний одесит, який у 2014 році допомагав росіянам захоплювати місто Голубівка та селище Михайлівка у Луганській області.

Згодом поплічник окупантів приховано повернувся до Одеси, де "заліг на дно" і тривалий час переховувався від правосуддя.

Влітку 2023 року контррозвідники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали в обласному центрі. Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено фото та інші докази його перебування у лавах терористів "лнр".

За матеріалами справи, у 2014 році фігурант брав участь у масових провокаціях в Одесі, а потім втік до ростова-на-дону. Звідти чоловік виїхав на Луганщину, де приєднався до лав підконтрольних росії бойовиків,

- йдеться у повідомленні.

Там його призначили "командиром роти" терористичного угруповання "Призрак", яке ввійшло до складу 2-го армійського корпусу Південного військового округу рф.

Перебуваючи в рядах ворожого підрозділу, його ватажок брав участь у бойових діях проти сил АТО в районах Лисичанська та Алчевська.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації) та призначив йому 14 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України, які не мають термінів давності.

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Ольга Розгон

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