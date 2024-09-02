Помогал рф захватывать Луганщину: главарь террористов из группировки "Призрак" приговорен к 14 годам заключения

Благодаря доказательной базе Службы 14 лет тюрьмы получил главарь террористов из группировки "Призрак", который помогал рф захватывать Луганщину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что главарем из группировки "Призрак" является 45-летний одессит, который в 2014 году помогал россиянам захватывать город Голубовка и поселок Михайловка в Луганской области.

Впоследствии соратник оккупантов скрытно вернулся в Одессу, где "залег на дно" и долгое время скрывался от правосудия.

Летом 2023 года контрразведчики Службы безопасности установили его местонахождение и задержали в областном центре. Во время обысков по местам пребывания задержанного обнаружены фото и другие доказательства его пребывания в рядах террористов "лнр".

По материалам дела, в 2014 году фигурант участвовал в массовых провокациях в Одессе, а затем сбежал в Ростов-на-Дону. Оттуда мужчина выехал на Луганщину, где присоединился к рядам подконтрольных России боевиков, - говорится в сообщении.

Там его назначили "командиром роты" террористической группировки "Призрак", которая вошла в состав 2-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

Находясь в рядах вражеского подразделения, его главарь участвовал в боевых действиях против сил АТО в районах Лисичанска и Алчевска.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и назначил ему 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против Украины, которые не имеют сроков давности.

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