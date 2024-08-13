Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

Суд признал виновным в государственной измене жителя Мирнограда, который корректировал вражеский огонь по украинским защитникам Покровска. Ему назначили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, жителя Мирнограда Донецкой области через интернет завербовала фсб.

Он передавал оккупантам геолокации штабов и опорных пунктов украинских войск на Покровском направлении.

Чтобы получить разведданные, агент обходил прифронтовую территорию, где отслеживал позиции украинских войск. Затем он делал соответствующие отметки на гугл-картах и пересылал их своему куратору из фсб.

По материалам дела, по этим координатам рф готовила прицельные удары с применением управляемых авиационных бомб.

Сотрудники Службы безопасности задержали российского агента в январе этого года.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Наводив ракетні удари по Харківщині: ще одного російського агента засудили до 15 років за ґратами