Пожарные службы в так называемой "лнр" не обеспечены техникой должным образом, поэтому для борьбы с огнем нужна помощь российских пожарных, хотя те и не спешат из-за большой нагрузки на своей территории. А в разрушенных россией городах Луганщины водоснабжение до сих пор отсутствует и людям приходится самостоятельно бурить скважины. Об этом сообщает Луганская ОГА, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в так называемой "лнр" пророссийская власть не может самостоятельно справиться с пожарами.

За 10 лет оккупации достаточным количеством техники их не обеспечили. Просят за помощью россию. Но и там не спешат, потому что только в ростовской области имеют около 60 очагов пожаров. Оттуда, вероятно, пламя и распространяется - значительное большинство возгораний на оккупированной Луганщине произошло неподалеку от границы с рф - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был зафиксирован даже на инфраструктуре КПП "Изварино". Также огонь охватил объекты промышленности и населенные пункты.

Также сообщается, что централизованные системы водоснабжения в разрушенных рф населенных пунктах Луганщины не работают. Жители вынуждены бурить скважины, чтобы быть с водой. При этом все чаще наталкиваются на шахтные воды, откачкой которых в так называемой "лнр" не занимаются. Уже зафиксированы отдельные случаи отравления такой водой.

Добавим

Также в ОГА сообщили, что противник увеличил количество обстрелов Луганщины. Вблизи Невского и Макеевки применил 116 беспилотников. Ударил по этим селам из реактивной и ствольной артиллерии. В частности, по Невскому трижды оккупанты вели огонь из реактивных систем залпового огня. По районам Серебрянского леса и Твердохлебово действовала вражеская авиация.

Оккупанты штурмовали позиции Сил обороны возле Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Белогоровки.

Напомним,

В августе-сентябре в так называемой "лнр" был установлен пятый, самый высокий, уровень пожарной опасности. Случаи, когда после возгорания сухостоя или леса пламя переходило на жилой сектор, стали обыденностью. В частности, глава ОГА Артем Лысогор сообщал, что в населенных пунктах вокруг Антрацита из-за пожара загорелись почти 150 домов и зданий - горение сухостоя на площади 300 га переросло в масштабный пожар, и было допущено опрокидывание пламени на жилую застройку.

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