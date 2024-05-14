Сирський, Єрмак та Умєров поговорили з військовим керівництвом США
Київ • УНН
Вище військово-політичне керівництво України обговорило з американськими високопосадовцями ситуацію на фронті, наступальні спроби Росії та нагальну потребу України у прискорених поставках озброєнь.
13 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели бесіду з військовим керівництвом у США. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі, передає УНН.
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Їхніми співрозмовниками стали радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.
Йшлося про ситуацію на фронті, наступальні спроби російських окупантів, і про те, яка допомога потрібна Україні якнайшвидше.
Нам дуже потрібне прискорення поставок озброєнь. Це детально обговорили
Про важливість оперативних поставок озброєнь від західних партнерів заявив і Сирський у Telegram-каналі, наголосивши, що попри всі труднощі Україна обов’язково переможе.
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