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Сирський, Єрмак та Умєров поговорили з військовим керівництвом США

Сирський, Єрмак та Умєров поговорили з військовим керівництвом США

Київ • УНН

 • 29007 перегляди

Вище військово-політичне керівництво України обговорило з американськими високопосадовцями ситуацію на фронті, наступальні спроби Росії та нагальну потребу України у прискорених поставках озброєнь.

13 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели бесіду з військовим керівництвом у США. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Їхніми співрозмовниками стали радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.

Йшлося про ситуацію на фронті, наступальні спроби російських окупантів, і про те, яка допомога потрібна Україні якнайшвидше.

Нам дуже потрібне прискорення поставок озброєнь. Це детально обговорили

резюмував Єрмак.

Про важливість оперативних поставок озброєнь від західних партнерів заявив і Сирський у Telegram-каналі, наголосивши, що попри всі труднощі Україна обов’язково переможе.

Сирський: зупинені спроби росіян прорвати українську оборону, на Харківщині тривають бої у прикордонних районах12.05.24, 12:08 • 30746 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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