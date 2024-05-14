Сырский, Ермак и Умеров поговорили с военным руководством США

13 мая глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели беседу с военным руководством в США. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале, передает УНН.

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Их собеседниками стали советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Речь шла о ситуации на фронте, наступательных попытках российских оккупантов, и о том, какая помощь нужна Украине как можно быстрее.

Нам очень нужно ускорение поставок вооружений. Это подробно обсудили резюмировал Ермак.

О важности оперативных поставок вооружений от западных партнеров заявил и Сырский в Telegram-канале, подчеркнув, что несмотря на все трудности Украина обязательно победит.

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