Синоптикиня закликала готуватися до справжньої осені: колі й де стане холодніше
Київ • УНН
З п'ятниці в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури. На заході можливі заморозки, а після вихідних очікується справжня осінь з холодними ночами.
В Україні з п'ятниці з північного заходу розпочинає рух атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури. По західних областях подекуди може бути вже тенденція до заморозків. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Скоро в нас очікується зниження температури. Осінній режим погоди буде про себе заявляти більш повноцінно. Зараз до п'ятниці скажімо так у більшості регіонів залишається більш комфортна погода, подекуди до 20 градусів, а по півдню навіть вище, до 25 може навіть прогрітися шар повітря, але вже з п'ятниці із заходу, з північного заходу розпочинає рух атмосферний фронт й він принесе дощі. Вони впродовж вихідних дійдуть до півдня і південно-східної частини України
Вона зазначила, що за атмосферним фронтом буде рух холодного повітря з північних широт на висоті вже буде подекуди мінус на західній території.
"Очікуємо, що вже після того, як пройде цей атмосферний фронт на при кінці цього тижня, тобто неділя та понеділок по західних областях подекуди може бути вже тенденція до заморозків. Тому декілька днів ще насолоджуємося теплою погодою, а далі вже буде відчутнє зниження температури, осінній характер погоди", - сказала Птуха.
Також вона повідомила, коли будуть невеликі дощі.
"Щодо опадів, то після цього атмосферного фронту ще трохи - 14, 15, 16 ще можуть бути невеликі дощі, а потім вже більшість часу буде знову поле підвищеного тиску, але температурний фон вже значно нижчий. Ночі холодні, тому готуємося до справжньої осені", - сказала Птуха.
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