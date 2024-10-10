Синоптикиня закликала готуватися до справжньої осені: колі й де стане холодніше

В Україні з п'ятниці з північного заходу розпочинає рух атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури. По західних областях подекуди може бути вже тенденція до заморозків. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Скоро в нас очікується зниження температури. Осінній режим погоди буде про себе заявляти більш повноцінно. Зараз до п'ятниці скажімо так у більшості регіонів залишається більш комфортна погода, подекуди до 20 градусів, а по півдню навіть вище, до 25 може навіть прогрітися шар повітря, але вже з п'ятниці із заходу, з північного заходу розпочинає рух атмосферний фронт й він принесе дощі. Вони впродовж вихідних дійдуть до півдня і південно-східної частини України