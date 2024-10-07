Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря ТОВ "АДМ" буде зупинено: в КМДА пояснили чому цього не зробили раніше

Дію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "АДМ" буде зупинено.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Також він пояснив чому цього не було зроблено раніше.

На жаль Департамент захисту довкілля не має повноважень перевіряти підприємства. Так, ми отримували сотні скарг, але фактично у нас єдиний орган, який здійснює перевірку суб'єктів дотримання вимог екологічно законодавства - це державна екологічна інспекція. Тільки після їх перевірки, коли були встановленні порушення... Як тільки ми отримаємо припис на зупинку дозволу, цей дозвіл буде зупинений. Такий припис надійшов і ми оперативно забезпечимо підготовку відповідного розпорядження і в п'ятницю воно було опубліковано