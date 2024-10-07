Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в повітря ТОВ "АДМ" буде зупинено: в КМДА пояснили чому цього не зробили раніше
Київ • УНН
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин ТОВ "АДМ" буде зупинено після припису екоінспекції. КМДА пояснила, чому не могла діяти раніше, незважаючи на численні скарги мешканців на сморід.
Дію дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "АДМ" буде зупинено.
Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
Дозвіл на викиди шкідливих речовин ТОВ "АДМ" буде зупинений. Тобто 4 жовтня він був опублікований на сайті Київської міської державної адміністрації. Протягом 10 днів у підприємства є вимога зупинитися
Також він пояснив чому цього не було зроблено раніше.
На жаль Департамент захисту довкілля не має повноважень перевіряти підприємства. Так, ми отримували сотні скарг, але фактично у нас єдиний орган, який здійснює перевірку суб'єктів дотримання вимог екологічно законодавства - це державна екологічна інспекція. Тільки після їх перевірки, коли були встановленні порушення... Як тільки ми отримаємо припис на зупинку дозволу, цей дозвіл буде зупинений. Такий припис надійшов і ми оперативно забезпечимо підготовку відповідного розпорядження і в п'ятницю воно було опубліковано
Доповнення
4 жовтня Олександр Возний повідомляв, що впродовж тривалого часу Департамент отримував численні скарги киян на діяльність ТОВ "АДМ", розташованого за адресою вул. Сирецька, 33. Громада скаржиться на сморід уночі та неможливість спати з відкритими вікнами через погане повітря та запах.
КМДА повідомляла, що у Києві станом на ранок 7 жовтня рівень забрудненості повітря дуже низький.