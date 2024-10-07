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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух ООО «АДМ» будет остановлено: в КГГА объяснили почему этого не сделали раньше

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух ООО «АДМ» будет остановлено: в КГГА объяснили почему этого не сделали раньше

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:35  •  3457 просмотра

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Разрешение на выбросы загрязняющих веществ ООО «АДМ» будет остановлено после предписания экоинспекции. КГГА объяснила, почему не могла действовать раньше, несмотря на многочисленные жалобы жителей на вонь.

Действие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «АДМ» будет остановлено.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН

Разрешение на выбросы вредных веществ ООО «АДМ» будет остановлено. То есть 4 октября оно было опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации. В течение 10 дней у предприятия есть требование остановиться

- сказал Возный. 

Также он объяснил почему этого не было сделано раньше. 

К сожалению Департамент защиты окружающей среды не имеет полномочий проверять предприятия. Да, мы получали сотни жалоб, но фактически у нас единственный орган, который осуществляет проверку субъектов соблюдения требований экологически законодательства - это государственная экологическая инспекция. Только после их проверки, когда были установлены нарушения... Как только мы получим предписание на остановку разрешения, это разрешение будет остановлено. Такое предписание поступило и мы оперативно обеспечим подготовку соответствующего распоряжения и в пятницу оно было опубликовано

- рассказал Возный.

Дополнение

 4 октября Александр Возный сообщал, что в течение длительного времени Департамент  получал многочисленные жалобы киевлян на деятельность ООО «АДМ», расположенного по адресу ул. Сырецкая, 33. Община жалуется на вонь ночью и невозможность спать с открытыми окнами из-за плохого воздуха и запаха. 

КГГА сообщала, что в  Киеве по состоянию на утро 7 октября уровень загрязненности воздуха очень низкий. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиев