Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в воздух ООО «АДМ» будет остановлено: в КГГА объяснили почему этого не сделали раньше

Действие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «АДМ» будет остановлено.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Разрешение на выбросы вредных веществ ООО «АДМ» будет остановлено. То есть 4 октября оно было опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации. В течение 10 дней у предприятия есть требование остановиться

Также он объяснил почему этого не было сделано раньше.

К сожалению Департамент защиты окружающей среды не имеет полномочий проверять предприятия. Да, мы получали сотни жалоб, но фактически у нас единственный орган, который осуществляет проверку субъектов соблюдения требований экологически законодательства - это государственная экологическая инспекция. Только после их проверки, когда были установлены нарушения... Как только мы получим предписание на остановку разрешения, это разрешение будет остановлено. Такое предписание поступило и мы оперативно обеспечим подготовку соответствующего распоряжения и в пятницу оно было опубликовано