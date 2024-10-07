У Києві на ранок дуже низький рівень забруднення повітря - КМДА
Київ • УНН
За даними КМДА, станом на ранок 7 жовтня рівень забруднення повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у місті в нормі, повідомляє Департамент захисту довкілля.
У Києві станом на ранок 7 жовтня рівень забрудненості повітря дуже низький, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"Станом на 08:00 7 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті в нормі", - повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня04.10.24, 14:06 • 17844 перегляди