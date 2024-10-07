В Киеве на утро очень низкий уровень загрязнения воздуха - КГГА

В Киеве по состоянию на утро 7 октября уровень загрязненности воздуха очень низкий, сообщили в КГГА, пишет УНН.

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«По состоянию на 08:00 7 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень низкий. Радиационный фон во всем городе в норме», - сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Загрязнение воздуха в столице сохранится до конца недели