Синоптик призвала готовиться к настоящей осени: когда и где станет холоднее

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С пятницы в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры. На западе возможны заморозки, а после выходных ожидается настоящая осень с холодными ночами.

В Украине с пятницы с северо-запада начинает движение атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры. По западным областям местами может быть уже тенденция к заморозкам. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН

Скоро у нас ожидается снижение температуры. Осенний режим погоды будет о себе заявлять более полноценно. Сейчас до пятницы скажем так в большинстве регионов остается более комфортная погода, местами до 20 градусов, а по югу даже выше, до 25 может даже прогреться слой воздуха, но уже с пятницы с запада, с северо-запада начинает движение атмосферный фронт и он принесет дожди. Они в течение выходных дойдут до юга и юго-восточной части Украины

- рассказала Птуха.

Она отметила, что за атмосферным фронтом будет движение холодного воздуха из северных широт на высоте уже будет кое-где минус на западной территории. 

«Ожидаем, что уже после того,  как пройдет этот атмосферный фронт в конце этой недели, то есть воскресенье и понедельник по западным областям местами может быть уже тенденция к заморозкам. Поэтому несколько дней еще наслаждаемся теплой погодой, а дальше  уже будет ощутимое снижение температуры, осенний характер погоды», - сказала  Птуха.  

Также она сообщила, когда будут небольшие дожди. 

«Что касается осадков, то после этого атмосферного фронта еще немного  - 14, 15, 16 еще могут быть небольшие дожди, а потом уже большую часть времени будет снова поле повышенного давления, но температурный фон уже значительно ниже. Ночи холодные, поэтому готовимся к настоящей осени», - сказала Птуха. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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