Синоптики розповіли, до якої температури готуватися до кінця тижня

В Україні до кінця тижня переважно без опадів, температура вночі до -10°, вдень від -4° до +7°, місцями ожеледиця, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 7-9 лютого, без опадів, лише в Криму 7-8 лютого невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-10° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-7° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

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