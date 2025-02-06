Синоптики рассказали, к какой температуре готовиться до конца недели

В Украине до конца недели преимущественно без осадков, температура ночью до -10°, днем от -4° до +7°, местами гололедица, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 7-9 февраля, без осадков, лишь в Крыму 7-8 февраля небольшой снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-10° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на Закарпатье 1-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

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