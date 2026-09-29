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Сили оборони уразили РЛС "Каста", пункти управління БПЛА та склади боєприпасів рф

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Українські військові уразили РЛС "Каста", пункти управління БПЛА та склади рф у чотирьох областях. У Генштабі підтвердили удари.

Сили оборони уразили РЛС "Каста", пункти управління БПЛА та склади боєприпасів рф

28 вересня та в ніч на 29 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, радіолокаційну станцію, пункти управління безпілотниками та склади. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"У Мангуші Донецької області українські воїни завдали ураження радіолокаційній станції 39Н6 "Каста". У Кирносовому та Новоайдарі Луганської області уражено пункти управління БпЛА противника", – йдеться у дописі.

Крім того, за наявною інформацією, склади боєприпасів російських підрозділів уражено у Дружньому Луганської області, Новоєгорівці Харківської області та Качкарському Донецької області.

"У Комиш-Зорі Запорізької області уражено склад матеріально-технічних засобів противника. Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває. Далі буде! Слава Україні!", – йдеться у дописі

Нагадаємо

Українські військові уразили в Донецьку об’єкт запуску ударних БпЛА. Також знищено склади боєприпасів, пального та забезпечення.

Алла Кіосак

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