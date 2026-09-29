Силы обороны поразили РЛС «Каста», пункты управления БПЛА и склады боеприпасов РФ

28 сентября и в ночь на 29 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российских оккупационных войск. В частности, радиолокационную станцию, пункты управления беспилотниками и склады. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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"В Мангуше Донецкой области украинские воины поразили радиолокационную станцию 39Н6 "Каста". В Кирносовом и Новоайдаре Луганской области поражены пункты управления БПЛА противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, склады боеприпасов российских подразделений поражены в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

"В Камыш-Зоре Запорожской области поражен склад материально-технических средств противника. Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Дальше будет! Слава Украине!", – говорится в сообщении

Напомним

Украинские военные поразили в Донецке объект запуска ударных БПЛА. Также уничтожены склады боеприпасов, горючего и материального обеспечения.