Сили оборони уразили РЛС "Каста", пункт управління БПЛА та місце зосередження окупантів

20 вересня та в ніч на 21 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

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Так, у районі населеного пункту Пікузи Донецької області уражено радіолокаційну станцію "Каста" армії рф.

РЛС "Каста-2Е2" (39Н6) - мобільна РЛС для виявлення літаків, ракет і БпЛА на малих висотах. Дальність - до 150 км. Орієнтовна вартість - від 60 млн доларів - інформує Генштаб.

Також у районі Дніпроенергії Донецької області уражено пункт управління БпЛА окупантів.

У районі Старого Хутора Бєлгородської області рф уражено місце зосередження живої сили російського агресора.

У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх техніки знищили ЗСУ протягом доби