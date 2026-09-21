Силы обороны поразили РЛС «Каста», пункт управления БПЛА и место сосредоточения оккупантов
Киев • УНН
Украинские военные поразили российскую РЛС «Каста» в Донецкой области, пункт управления БПЛА и место скопления живой силы.
20 сентября и в ночь на 21 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Так, в районе населённого пункта Пикузы Донецкой области поражена радиолокационная станция «Каста» армии рф.
РЛС «Каста-2Е2» (39Н6) — мобильная РЛС для обнаружения самолётов, ракет и БпЛА на малых высотах. Дальность — до 150 км. Ориентировочная стоимость — от 60 млн долларов
Также в районе Днепроэнергии Донецкой области поражён пункт управления БпЛА оккупантов.
В районе Старого Хутора Белгородской области рф поражено место сосредоточения живой силы российского агрессора.
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