Силы обороны поразили РЛС «Каста», пункт управления БПЛА и место сосредоточения оккупантов

20 сентября и в ночь на 21 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Так, в районе населённого пункта Пикузы Донецкой области поражена радиолокационная станция «Каста» армии рф.

РЛС «Каста-2Е2» (39Н6) — мобильная РЛС для обнаружения самолётов, ракет и БпЛА на малых высотах. Дальность — до 150 км. Ориентировочная стоимость — от 60 млн долларов — информирует Генштаб.

Также в районе Днепроэнергии Донецкой области поражён пункт управления БпЛА оккупантов.

В районе Старого Хутора Белгородской области рф поражено место сосредоточения живой силы российского агрессора.

В Генштабе рассказали, сколько оккупантов и их техники уничтожили ВСУ в течение суток