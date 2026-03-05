$43.720.26
Ексклюзив
11:33 • 1986 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 11077 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 32556 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 64902 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 73312 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 77878 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 42253 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 39154 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 61114 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 83148 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
Сили оборони уразили ретранслятор пункту управління російськими дронами у Криму - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Сили оборони України в ніч на 4 березня уразили склад боєприпасів на Донеччині та ретранслятор пункту управління БпЛА в Криму. Також були атаковані скупчення живої сили противника на Дніпропетровщині та Донеччині.

Сили оборони уразили ретранслятор пункту управління російськими дронами у Криму - Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ворожого ретранслятора пункту управління дронами в тимчасово окупованому Криму, низки логістичних об’єктів і зосередження живої сили ворога противника, пише УНН.

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму

- повідомили у Генштабі.

Також українські військові, як вказано, "били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області".

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У Криму пролунали вибухи - гучно було під Саками, у Керчі та Сімферополі04.03.26, 12:21 • 5596 переглядiв

Юлія Шрамко

