Сили оборони уразили ретранслятор пункту управління російськими дронами у Криму - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України в ніч на 4 березня уразили склад боєприпасів на Донеччині та ретранслятор пункту управління БпЛА в Криму. Також були атаковані скупчення живої сили противника на Дніпропетровщині та Донеччині.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ворожого ретранслятора пункту управління дронами в тимчасово окупованому Криму, низки логістичних об’єктів і зосередження живої сили ворога противника, пише УНН.
У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму
Також українські військові, як вказано, "били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області".
Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
