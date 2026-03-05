Силы обороны поразили ретранслятор пункта управления российскими дронами в Крыму - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 4 марта поразили склад боеприпасов в Донецкой области и ретранслятор пункта управления БпЛА в Крыму. Также были атакованы скопления живой силы противника в Днепропетровской и Донецкой областях.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение вражеского ретранслятора пункта управления дронами во временно оккупированном Крыму, ряда логистических объектов и сосредоточения живой силы противника, пишет УНН.
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств неподалеку от Чистяково во временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму
Также украинские военные, как указано, "били по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области".
Потери врага и масштабы ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
