Эксклюзив
11:33 • 1728 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
08:05 • 11001 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 32432 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 64723 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 73192 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 77779 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 42218 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 39140 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 61100 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 83137 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
Силы обороны поразили ретранслятор пункта управления российскими дронами в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 4 марта поразили склад боеприпасов в Донецкой области и ретранслятор пункта управления БпЛА в Крыму. Также были атакованы скопления живой силы противника в Днепропетровской и Донецкой областях.

Силы обороны поразили ретранслятор пункта управления российскими дронами в Крыму - Генштаб

Генштаб ВСУ подтвердил поражение вражеского ретранслятора пункта управления дронами во временно оккупированном Крыму, ряда логистических объектов и сосредоточения живой силы противника, пишет УНН.

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств неподалеку от Чистяково во временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму

- сообщили в Генштабе.

Также украинские военные, как указано, "били по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области".

Потери врага и масштабы ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В Крыму прогремели взрывы - громко было под Саками, в Керчи и Симферополе04.03.26, 12:21 • 5594 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Крым