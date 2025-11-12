Сильний туман накриє деяки регіони України 13 листопада: синоптики попередили водіїв
Київ • УНН
13 листопада в західних областях України вночі та вранці очікується сильний туман з видимістю 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту. На Київщині також прогнозується туман вночі та вранці.
У четвер, 13 листопада, в західних областях України вночі та вранці очікується сильний туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
13 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)
Також синоптики попередили, що на Київщині 13 листопада вночі та вранці подекуди очікується туман.
Нагадаємо
У четвер в Україні прогнозується похмура погода з невеликими дощами, прояснення можливі лише на заході. Температура повітря становитиме від +5°C до +13°C, у Києві близько +7°C.
