Сильний туман накриє деяки регіони України 13 листопада: синоптики попередили водіїв

12 листопада, 15:53 • 20853 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47671 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50992 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48792 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44703 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60630 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62887 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51553 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70320 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46350 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65214 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14130 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23993 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22651 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61889 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62102 перегляди
Сильний туман накриє деяки регіони України 13 листопада: синоптики попередили водіїв

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

13 листопада в західних областях України вночі та вранці очікується сильний туман з видимістю 200-500 м, що може ускладнити рух транспорту. На Київщині також прогнозується туман вночі та вранці.

Сильний туман накриє деяки регіони України 13 листопада: синоптики попередили водіїв

У четвер, 13 листопада, в західних областях України вночі та вранці очікується сильний туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Український гідрометцентр, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

13 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)

- йдеться у повідомленні.

Також синоптики попередили, що на Київщині 13 листопада вночі та вранці подекуди очікується туман.

Нагадаємо

У четвер в Україні прогнозується похмура погода з невеликими дощами, прояснення можливі лише на заході. Температура повітря становитиме від +5°C до +13°C, у Києві близько +7°C.

Ворог активізувався з проникненням у Покровськ через південні околиці на тлі туману, у місті понад 300 росіян, але їх нищать - 7-й корпус ДШВ11.11.25, 11:38 • 2668 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Київ