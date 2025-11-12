У четвер в Україні переважатиме похмура погода, прояснення можливі лише на заході
У четвер в Україні переважатиме похмура погода з невеликими дощами, прояснення можливі лише на заході. Найтепліше буде на півдні та заході — до +13°C, у Києві близько +7°C. Передає УНН із посиланням на сторінку Наталії Діденко.
Температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9+13 градусів, на решті території +7+11 градусів. Вітер західний, південно-західний, невеликий або помірний
Осередком найпрохолоднішої погоди завтра буде Чернігівщина-Київщина-Черкащина, +5+9 градусів.
У Києві 13-го листопада переважатиме, хто б міг подумати)) хмарна погода з невеликим дощем вночі та вранці, вдень без істотних опадів. Температура повітря завтра очікується невисокою, близько +6, +7 градусів.
У п'ятницю-суботу трохи потеплішає, до +10+14 градусів, у неділю - відчутно похолоднішає, десь до +4+9 градусів (у південній частині ще буде тепло).
У понеділок - знову ривок до +9+13 градусів, щоб вже із вівторка, із 18-го листопада знову похолоднішало.
Сьогодні, завтра і в суботу - магнітні бурі, уважненько до себе і до тих, хто поруч.
