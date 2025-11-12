В четверг в Украине будет преобладать пасмурная погода, прояснения возможны только на западе

$42.010.06
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
07:33 • 19952 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47227 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49509 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70366 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109020 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 53198 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83079 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68342 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25793 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 32807 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29096 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26528 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 21920 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 7670 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 1970 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 2022 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 22077 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109020 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 72830 просмотра
Тимур Миндич
Дональд Трамп
Андрей Одарченко
Андрей Кудряшов
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Европа
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 7270 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26664 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29232 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 25461 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 40144 просмотра
В четверг в Украине будет преобладать пасмурная погода, прояснения возможны только на западе

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В четверг в Украине прогнозируется пасмурная погода с небольшими дождями, прояснения возможны только на западе. Температура воздуха составит от +5°C до +13°C, в Киеве около +7°C.

В четверг в Украине будет преобладать пасмурная погода, прояснения возможны только на западе

В четверг в Украине будет преобладать пасмурная погода с небольшими дождями, прояснения возможны только на западе. Теплее всего будет на юге и западе — до +13°C, в Киеве около +7°C. Передает УНН со ссылкой на страницу Натальи Диденко.

Температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9+13 градусов, на остальной территории +7+11 градусов. Ветер западный, юго-западный, небольшой или умеренный

- говорится в сообщении.

Очагом самой прохладной погоды завтра будет Черниговщина-Киевщина-Черкасщина, +5+9 градусов.

В Киеве 13-го ноября будет преобладать, кто бы мог подумать)) облачная погода с небольшим дождем ночью и утром, днем без существенных осадков. Температура воздуха завтра ожидается невысокой, около +6, +7 градусов.

В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10+14 градусов, в воскресенье - ощутимо похолодает, где-то до +4+9 градусов (в южной части еще будет тепло).

В понедельник - снова рывок до +9+13 градусов, чтобы уже со вторника, с 18-го ноября снова похолодало.

Сегодня, завтра и в субботу - магнитные бури, внимательнее к себе и к тем, кто рядом.

Украину накроют дожди и туманы: прогноз погоды на 12 ноября12.11.25, 07:00 • 2466 просмотров

