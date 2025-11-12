В четверг в Украине будет преобладать пасмурная погода, прояснения возможны только на западе
Киев • УНН
В четверг в Украине прогнозируется пасмурная погода с небольшими дождями, прояснения возможны только на западе. Температура воздуха составит от +5°C до +13°C, в Киеве около +7°C.
Передает УНН со ссылкой на страницу Натальи Диденко.
Температура воздуха в течение дня самой высокой ожидается в южной части и на западе Украины, +9+13 градусов, на остальной территории +7+11 градусов. Ветер западный, юго-западный, небольшой или умеренный
Очагом самой прохладной погоды завтра будет Черниговщина-Киевщина-Черкасщина, +5+9 градусов.
В Киеве 13-го ноября будет преобладать, кто бы мог подумать)) облачная погода с небольшим дождем ночью и утром, днем без существенных осадков. Температура воздуха завтра ожидается невысокой, около +6, +7 градусов.
Дополнение
В пятницу-субботу немного потеплеет, до +10+14 градусов, в воскресенье - ощутимо похолодает, где-то до +4+9 градусов (в южной части еще будет тепло).
В понедельник - снова рывок до +9+13 градусов, чтобы уже со вторника, с 18-го ноября снова похолодало.
Сегодня, завтра и в субботу - магнитные бури, внимательнее к себе и к тем, кто рядом.
