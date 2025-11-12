Сильный туман накроет некоторые регионы Украины 13 ноября: синоптики предупредили водителей
Киев • УНН
13 ноября в западных областях Украины ночью и утром ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м, что может затруднить движение транспорта. В Киевской области также прогнозируется туман ночью и утром.
В четверг, 13 ноября, в западных областях Украины ночью и утром ожидается сильный туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, информирует УНН.
Подробности
Указывается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
13 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)
Также синоптики предупредили, что на Киевщине 13 ноября ночью и утром местами ожидается туман.
Напомним
В четверг в Украине прогнозируется пасмурная погода с небольшими дождями, прояснения возможны только на западе. Температура воздуха составит от +5°C до +13°C, в Киеве около +7°C.
Враг активизировался с проникновением в Покровск через южные окраины на фоне тумана, в городе более 300 россиян, но их уничтожают - 7-й корпус ДШВ11.11.25, 11:38 • 2668 просмотров