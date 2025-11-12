Сильный туман накроет некоторые регионы Украины 13 ноября: синоптики предупредили водителей

В четверг, 13 ноября, в западных областях Украины ночью и утром ожидается сильный туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, информирует УНН.

Подробности

Указывается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

13 ноября в западных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый) - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили, что на Киевщине 13 ноября ночью и утром местами ожидается туман.

Напомним

В четверг в Украине прогнозируется пасмурная погода с небольшими дождями, прояснения возможны только на западе. Температура воздуха составит от +5°C до +13°C, в Киеве около +7°C.

