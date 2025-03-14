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Сибіга: зараз час на дипломатію, але яка опирається на міцну ситуацію на полі бою

Київ • УНН

 • 16184 перегляди

Міністр Сибіга заявив, що Україна підтримує ініціативу США про 30-денне перемир'я, наголошуючи на важливості дипломатії, яка спирається на міцну позицію ЗСУ. Він підкреслив неприпустимість компромісів щодо територіальної цілісності.

Сибіга: зараз час на дипломатію, але яка опирається на міцну ситуацію на полі бою

Зараз - час на дипломатію, але яка має опиратися на міцну ситуацію на полі бою, на українську армію. Пропозиція США щодо 30-денного режиму припинення вогню – це нова можливість, яку підтримав Київ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з португальським колегою Паулом Ранжелом у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я вірю в силу українського народу, я вірю в стійкість нашого народу, я вірю в силу української армії. Я переконаний, що всі ці чинники дозволяють нам впевнено говорити про досягнення справедливого та стійкого миру для нашої країни", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що російська агресія - не лише про Україну, це інтерес глобальний.

Тому я переконаний, що зараз час на дипломатію, але яка має опиратися на міцну ситуацію на полі бою, на нашу армію. Зараз час залучити максимально весь дипломатичний інструментарій. Для цього в нас є всі можливості і є для цього нова можливість – це в тому числі пропозиція президента США Трампа щодо встановлення перемир’я. Україна підтримала цю пропозицію, тому що Україна як жодна інша держава в світі прагне закінчення цієї війни цього року і досягнення справедливого миру

- заявив Сибіга.

Сибіга нагадав "червоні лінії" України.

"Неодноразово Президент Зеленський озвучував, які неприйнятні речі, червоні лінії є, тобто нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, жодних компромісів коштом територіальної цілісності та суверенітету України. Україна ніколи не визнає окупації захоплених тимчасово росією територій", - сказав Сибіга.

Україна почала формувати команду щодо контролю можливого перемир'я: деталі від МЗС14.03.25, 12:42 • 36265 переглядiв

Доповнення

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.

Міністр оброни Рустем Умєров заявляв, що рамкові питання домовленостей щодо умов припинення вогню є. Контроль над ситуацією в України буде.

російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні "нюанси" щодо цього.

Президент Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Андрій Сибіга
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