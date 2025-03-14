Сибіга: зараз час на дипломатію, але яка опирається на міцну ситуацію на полі бою

Зараз - час на дипломатію, але яка має опиратися на міцну ситуацію на полі бою, на українську армію. Пропозиція США щодо 30-денного режиму припинення вогню – це нова можливість, яку підтримав Київ. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з португальським колегою Паулом Ранжелом у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я вірю в силу українського народу, я вірю в стійкість нашого народу, я вірю в силу української армії. Я переконаний, що всі ці чинники дозволяють нам впевнено говорити про досягнення справедливого та стійкого миру для нашої країни", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що російська агресія - не лише про Україну, це інтерес глобальний.

Тому я переконаний, що зараз час на дипломатію, але яка має опиратися на міцну ситуацію на полі бою, на нашу армію. Зараз час залучити максимально весь дипломатичний інструментарій. Для цього в нас є всі можливості і є для цього нова можливість – це в тому числі пропозиція президента США Трампа щодо встановлення перемир’я. Україна підтримала цю пропозицію, тому що Україна як жодна інша держава в світі прагне закінчення цієї війни цього року і досягнення справедливого миру