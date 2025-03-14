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Сибига: сейчас время для дипломатии, но которая опирается на прочную ситуацию на поле боя

Киев • УНН

 • 16182 просмотра

Министр Сибига заявил, что Украина поддерживает инициативу США о 30-дневном перемирии, подчеркивая важность дипломатии, которая опирается на прочную позицию ВСУ. Он подчеркнул недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности.

Сибига: сейчас время для дипломатии, но которая опирается на прочную ситуацию на поле боя

Сейчас - время на дипломатию, но которая должна опираться на прочную ситуацию на поле боя, на украинскую армию. Предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня - это новая возможность, которую поддержал Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с португальским коллегой Паулом Ранжелом в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я верю в силу украинского народа, я верю в стойкость нашего народа, я верю в силу украинской армии. Я убежден, что все эти факторы позволяют нам уверенно говорить о достижении справедливого и устойчивого мира для нашей страны", - сказал Сибига.

Он отметил, что российская агрессия - не только об Украине, это интерес глобальный.

Поэтому я убежден, что сейчас время на дипломатию, но которая должна опираться на прочную ситуацию на поле боя, на нашу армию. Сейчас время привлечь максимально весь дипломатический инструментарий. Для этого у нас есть все возможности и есть для этого новая возможность - это в том числе предложение президента США Трампа об установлении перемирия. Украина поддержала это предложение, потому что Украина как ни одно другое государство в мире стремится к окончанию этой войны в этом году и достижению справедливого мира

- заявил Сибига.

Сибига напомнил "красные линии" Украины.

"Неоднократно Президент Зеленский озвучивал, какие неприемлемые вещи, красные линии есть, то есть ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, никаких компромиссов за счет территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина никогда не признает оккупации захваченных временно россией территорий", - сказал Сибига.

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД14.03.25, 12:42 • 36263 просмотра

Дополнение

Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что рамочные вопросы договоренностей об условиях прекращения огня есть. Контроль над ситуацией у Украины будет.

российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные "нюансы" относительно этого.

Президент Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Андрей Сибига
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