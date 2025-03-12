Сибіга у Джидді подарував Рубіо ікону, виконану на ящику з-під набоїв
Київ • УНН
Глава МЗС України подарував держсекретарю США ікону Богородиці, виконану на ящику з-під набоїв. Під час переговорів у Джидді обговорювалося, зокрема, звільнення українських полонених та повернення дітей.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) вручив главі Держдепартаменту США Марко Рубіо. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Глава МЗС подарував своєму американському колезі ікону Богородиці, виконану на ящику з-під набоїв. Відповідне фото Сибіга оприлюднив у Facebook.
Розповідаючи про деталі переговорів, Сибіга підкреслив, що окремою темою стало звільнення українських полонених та цивільних осіб, а також повернення українських дітей.
Це була наша принципова позиція
Довідка
"Ікони на ящиках з-під набоїв" – мистецький проєкт київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Його головною ідеєю є перетворення смерті, символом якої є ящик з-під зброї, на життя, яке символізує ікона.
Проєкт було презентовано ще у 2015 році на території Софії Київської. Відтоді ікони, написані на ящиках з-під набоїв із зони бойових дій, експонувалася у 40 містах світу на понад 60 локаціях, зокрема у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Відні та на Сицилії.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню. Політик також зазначив, що США далі мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі у Джидді.
У МЗС розкрили деталі переговорів із США та роз'яснили важливі акценти спільної заяви11.03.25, 21:16 • 16630 переглядiв