Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов
Киев • УНН
Глава МИД Украины подарил госсекретарю США икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Во время переговоров в Джидде обсуждалось, в частности, освобождение украинских пленных и возвращение детей.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время переговоров украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) вручил главе Госдепартамента США Марко Рубио. Об этом сообщает УНН.
Детали
Глава МИД подарил своему американскому коллеге икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Соответствующее фото Сибига обнародовал в Facebook.
Рассказывая о деталях переговоров, Сибига подчеркнул, что отдельной темой стало освобождение украинских пленных и гражданских лиц, а также возвращение украинских детей.
Это была наша принципиальная позиция
Справка
"Иконы на ящиках из-под патронов" – художественный проект киевских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко. Его главной идеей является превращение смерти, символом которой является ящик из-под оружия, в жизнь, которую символизирует икона.
Проект был представлен еще в 2015 году на территории Софии Киевской. С тех пор иконы, написанные на ящиках из-под патронов из зоны боевых действий, экспонировались в 40 городах мира на более 60 локациях, в частности в Вашингтоне, Берлине, Варшаве, Вене и на Сицилии.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей по прекращению огня. Политик также отметил, что США дальше должны обсудить с российской стороной предложения, наработанные во время встречи в Джидде.
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