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The New York Times

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Сибіга провів переговори з кандидатом на посаду глави МЗС Німеччини

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Сибіга провів першу телефонну розмову з майбутнім главою МЗС Німеччини: що обговорювали

Сибіга провів переговори з кандидатом на посаду глави МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів перші телефонні переговори з кандидатом на посаду глави МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Він зазначив, що підтримка України з боку нового уряду Німеччини буде збережена, пише УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Я був радий провести першу телефонну розмову з Йоганном Вадефулем і привітати його з номінацією на посаду федерального міністра закордонних справ Німеччини. Я також висловив нашу вдячність Фрідріху Мерцу за його вчорашню сильну промову, яка продемонструвала справжнє лідерство

- зазначив Сибіга.

Сибіга і Вадефуль обговорили ситуацію на фронті та мирні зусилля України. Сибіга також зазначив, що новий уряд посилить підтримку України.

Я поінформував Йоганна про ситуацію на фронті та мирні зусилля України. Я ціную його послідовну особисту позицію на підтримку наших спільних принципів, а також його сьогоднішнє підтвердження того, що наступний німецький уряд збереже і посилить підтримку України

- сказав Сибіга.

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Також глава українського МЗС запросив Вадефуля до України, коли той офіційно обійме посаду очільника МЗС Німеччини.

Я запросив мого колегу приєднатися до міністрів закордонних справ ЄС під час їхнього візиту в Україну 9 травня, після його призначення -

повідомив Сибіга.

Міністр також подякував Німеччині за її позицію та висловив сподівання на плідну співпрацю з її наступним урядом.

Ми вдячні Німеччині за її принципову підтримку і сподіваємося на тісну співпрацю з наступним урядом задля відновлення справедливого миру в Україні, зміцнення європейської безпеки і суверенітету та захисту стабільності на нашому континенті

– зазначив глава МЗС України.

Доповнення

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оприлюднив імена перших кандидатів від своєї партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) на пости міністрів нового уряду. Він підкреслив, що його вибір базується на досвіді, партійній відданості та лідерству з бізнес-орієнтацією.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Християнсько-демократичний союз Німеччини
Андрій Сибіга
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