Сибига провел переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб
13:48 • 2862 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
11:06 • 18121 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

10:23 • 34534 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
09:35 • 37887 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 74974 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 80233 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 69486 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

29 апреля, 06:48 • 62645 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

28 апреля, 18:27 • 33408 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 59876 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.1м/с
22%
751 мм
Популярные новости

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

29 апреля, 04:52 • 40041 просмотра

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

29 апреля, 07:25 • 42519 просмотра

В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

08:32 • 33245 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

09:11 • 20420 просмотра

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

11:26 • 9060 просмотра
публикации

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 74975 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 80234 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 69487 просмотра

Магнитные бури в мае: даты и интенсивность геомагнитных колебаний

29 апреля, 06:48 • 62645 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 58621 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Владимир Зеленский

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Франция

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 33471 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 52852 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 51752 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 158317 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 71074 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Facebook

Бильд

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Сибига провел переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Сибига провел первый телефонный разговор с будущим главой МИД Германии: что обсуждали

Сибига провел переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии Йоганном Вадефулем. Он отметил, что поддержка Украины со стороны нового правительства Германии будет сохранена, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Я был рад провести первый телефонный разговор с Йоганном Вадефулем и поздравить его с номинацией на должность федерального министра иностранных дел Германии. Я также выразил нашу благодарность Фридриху Мерцу за его вчерашнюю сильную речь, которая продемонстрировала настоящее лидерство

- отметил Сибига.

Сибига и Вадефуль обсудили ситуацию на фронте и мирные усилия Украины. Сибига также отметил, что новое правительство усилит поддержку Украины.

Я проинформировал Йоганна о ситуации на фронте и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в поддержку наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее немецкое правительство сохранит и усилит поддержку Украины

- сказал Сибига.

Германия продолжит военную помощь Украине даже без США - министр обороны28.04.25, 09:39 • 4346 просмотров

Также глава украинского МИД пригласил Вадефуля в Украину, когда тот официально займет должность главы МИД Германии.

Я пригласил моего коллегу присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая, после его назначения -

сообщил Сибига.

Министр также поблагодарил Германию за ее позицию и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ее следующим правительством.

Мы благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и надеемся на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте

– отметил глава МИД Украины.

Дополнение

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц обнародовал имена первых кандидатов от своей партии Христианско-Демократический союз (ХДС) на посты министров нового правительства. Он подчеркнул, что его выбор основан на опыте, партийной преданности и лидерстве с бизнес-ориентацией.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Христианско-демократический союз Германии
Андрей Сибига
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Украина
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.90
S&P 500
$5,505.13
Tesla
$285.48
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,820.05