Сибига провел переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первые телефонные переговоры с кандидатом на должность главы МИД Германии Йоганном Вадефулем. Он отметил, что поддержка Украины со стороны нового правительства Германии будет сохранена, пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Я был рад провести первый телефонный разговор с Йоганном Вадефулем и поздравить его с номинацией на должность федерального министра иностранных дел Германии. Я также выразил нашу благодарность Фридриху Мерцу за его вчерашнюю сильную речь, которая продемонстрировала настоящее лидерство - отметил Сибига.

Сибига и Вадефуль обсудили ситуацию на фронте и мирные усилия Украины. Сибига также отметил, что новое правительство усилит поддержку Украины.

Я проинформировал Йоганна о ситуации на фронте и мирных усилиях Украины. Я ценю его последовательную личную позицию в поддержку наших общих принципов, а также его сегодняшнее подтверждение того, что следующее немецкое правительство сохранит и усилит поддержку Украины - сказал Сибига.

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Также глава украинского МИД пригласил Вадефуля в Украину, когда тот официально займет должность главы МИД Германии.

Я пригласил моего коллегу присоединиться к министрам иностранных дел ЕС во время их визита в Украину 9 мая, после его назначения - сообщил Сибига.

Министр также поблагодарил Германию за ее позицию и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ее следующим правительством.

Мы благодарны Германии за ее принципиальную поддержку и надеемся на тесное сотрудничество со следующим правительством для восстановления справедливого мира в Украине, укрепления европейской безопасности и суверенитета и защиты стабильности на нашем континенте – отметил глава МИД Украины.

Дополнение

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц обнародовал имена первых кандидатов от своей партии Христианско-Демократический союз (ХДС) на посты министров нового правительства. Он подчеркнул, что его выбор основан на опыте, партийной преданности и лидерстве с бизнес-ориентацией.