15:12 • 10311 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 11830 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 12871 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 20626 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 44742 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 20728 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23829 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32586 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70707 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34912 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Сибіга обговорив із Апостольським нунцієм співпрацю України та Святого Престолу

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Апостольським нунцієм Вісвалдасом Кульбокасом. Вони обговорили передачу Костелу Святого Миколая католицькій громаді та повернення депортованих Росією українських дітей.

Сибіга обговорив із Апостольським нунцієм співпрацю України та Святого Престолу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з Апостольським нунцієм в Україні, архієпископом Вісвалдасом Кульбокасом. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Святим Престолом, а також подальші кроки для розвитку двостороннього діалогу. 

Окрему увагу співрозмовники приділили важливості передачі Костелу Святого Миколая в Києві католицькій громаді як кроку, що сприятиме зміцненню відносин між Україною та Святим Престолом.

Андрій Сибіга висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за молитви та моральну солідарність з українським народом, а також за послідовну підтримку України.

Цінуємо зусилля Святого Престолу у подоланні гуманітарних наслідків війни, зокрема щодо допомоги українським дітям - сприяння їхньому оздоровленню та поверненню тих, хто був незаконно депортований росією

- наголосив глава Сибіга.

Глава МЗС також поінформував Апостольського нунція про перебіг мирних ініціатив та наслідки російського ракетного терору проти критичної інфраструктури України.

Крім того, Андрій Сибіга подякував римо-католицькій громаді за активне адвокатування інтересів України на міжнародній арені.

Папа Римський Лев XIV закликав припинити удари по енергосистемі України12.01.26, 05:26 • 4812 переглядiв

Ольга Розгон

