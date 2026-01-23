Сибіга обговорив із Апостольським нунцієм співпрацю України та Святого Престолу
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Апостольським нунцієм Вісвалдасом Кульбокасом. Вони обговорили передачу Костелу Святого Миколая католицькій громаді та повернення депортованих Росією українських дітей.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Святим Престолом, а також подальші кроки для розвитку двостороннього діалогу.
Окрему увагу співрозмовники приділили важливості передачі Костелу Святого Миколая в Києві католицькій громаді як кроку, що сприятиме зміцненню відносин між Україною та Святим Престолом.
Андрій Сибіга висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за молитви та моральну солідарність з українським народом, а також за послідовну підтримку України.
Цінуємо зусилля Святого Престолу у подоланні гуманітарних наслідків війни, зокрема щодо допомоги українським дітям - сприяння їхньому оздоровленню та поверненню тих, хто був незаконно депортований росією
Глава МЗС також поінформував Апостольського нунція про перебіг мирних ініціатив та наслідки російського ракетного терору проти критичної інфраструктури України.
Крім того, Андрій Сибіга подякував римо-католицькій громаді за активне адвокатування інтересів України на міжнародній арені.
