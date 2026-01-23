Сибіга обговорив із Апостольським нунцієм співпрацю України та Святого Престолу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з Апостольським нунцієм в Україні, архієпископом Вісвалдасом Кульбокасом. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Святим Престолом, а також подальші кроки для розвитку двостороннього діалогу.

Окрему увагу співрозмовники приділили важливості передачі Костелу Святого Миколая в Києві католицькій громаді як кроку, що сприятиме зміцненню відносин між Україною та Святим Престолом.

Андрій Сибіга висловив вдячність Папі Римському Леву XIV за молитви та моральну солідарність з українським народом, а також за послідовну підтримку України.

Цінуємо зусилля Святого Престолу у подоланні гуманітарних наслідків війни, зокрема щодо допомоги українським дітям - сприяння їхньому оздоровленню та поверненню тих, хто був незаконно депортований росією - наголосив глава Сибіга.

Глава МЗС також поінформував Апостольського нунція про перебіг мирних ініціатив та наслідки російського ракетного терору проти критичної інфраструктури України.

Крім того, Андрій Сибіга подякував римо-католицькій громаді за активне адвокатування інтересів України на міжнародній арені.

