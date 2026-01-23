Сибига обсудил с Апостольским нунцием сотрудничество Украины и Святого Престола
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с Апостольским нунцием Висвалдасом Кульбокасом. Они обсудили передачу Костела Святого Николая католической общине и возвращение депортированных Россией украинских детей.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Святым Престолом, а также дальнейшие шаги для развития двустороннего диалога.
Отдельное внимание собеседники уделили важности передачи Костела Святого Николая в Киеве католической общине как шага, который будет способствовать укреплению отношений между Украиной и Святым Престолом.
Андрей Сибига выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за молитвы и моральную солидарность с украинским народом, а также за последовательную поддержку Украины.
Ценим усилия Святого Престола в преодолении гуманитарных последствий войны, в частности по помощи украинским детям - содействие их оздоровлению и возвращению тех, кто был незаконно депортирован россией
Глава МИД также проинформировал Апостольского нунция о ходе мирных инициатив и последствиях российского ракетного террора против критической инфраструктуры Украины.
Кроме того, Андрей Сибига поблагодарил римо-католическую общину за активное адвокатирование интересов Украины на международной арене.
