Сибига обсудил с Апостольским нунцием сотрудничество Украины и Святого Престола

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Апостольским нунцием в Украине, архиепископом Висвалдасом Кульбокасом. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Святым Престолом, а также дальнейшие шаги для развития двустороннего диалога.

Отдельное внимание собеседники уделили важности передачи Костела Святого Николая в Киеве католической общине как шага, который будет способствовать укреплению отношений между Украиной и Святым Престолом.

Андрей Сибига выразил благодарность Папе Римскому Льву XIV за молитвы и моральную солидарность с украинским народом, а также за последовательную поддержку Украины.

Ценим усилия Святого Престола в преодолении гуманитарных последствий войны, в частности по помощи украинским детям - содействие их оздоровлению и возвращению тех, кто был незаконно депортирован россией - подчеркнул глава Сибига.

Глава МИД также проинформировал Апостольского нунция о ходе мирных инициатив и последствиях российского ракетного террора против критической инфраструктуры Украины.

Кроме того, Андрей Сибига поблагодарил римо-католическую общину за активное адвокатирование интересов Украины на международной арене.

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить удары по энергосистеме Украины