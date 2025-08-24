Свобода та незалежність є кодом української держави: Єрмак привітав з Днем Незалежності
Київ • УНН
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що свобода та незалежність є кодом української держави. Він подякував кожному воїну та українцю, хто бореться за Україну.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, вітаючи співгромадян зі святом, заявив, що свобода і незалежність є кодом української держави, а також визначає українців як націю. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Ми тепер добре знаємо: незалежність не дається в подарунок. Вона виборюється. І тому вона для нас безцінна. Незалежність - це право самим вирішувати своє майбутнє. І ми нікому не віддамо цього права. Наша країна була, є і буде. Завжди
Він подякував кожному воїну й кожному українцю, хто щодня бореться за Україну.
Нагадаємо
Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, наголосивши, що сила держави формується щоденною працею та відвагою кожного громадянина.