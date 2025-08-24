Свобода та незалежність є кодом української держави: Єрмак привітав з Днем Незалежності

$41.220.00
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 5310 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 45007 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 49383 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 27781 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 52621 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33921 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 34709 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26412 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25714 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ23 серпня, 23:09 • 4490 перегляди
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 5436 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 13983 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 7782 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 11775 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 5310 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 45007 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 30424 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 42795 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 32170 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Карні
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Курська область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 34711 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 21790 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23365 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26065 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33037 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
КАБ-500
ATACMS
Крилата ракета

Свобода та незалежність є кодом української держави: Єрмак привітав з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що свобода та незалежність є кодом української держави. Він подякував кожному воїну та українцю, хто бореться за Україну.

Свобода та незалежність є кодом української держави: Єрмак привітав з Днем Незалежності

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, вітаючи співгромадян зі святом, заявив, що свобода і незалежність є кодом української держави, а також визначає українців як націю. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Ми тепер добре знаємо: незалежність не дається в подарунок. Вона виборюється. І тому вона для нас безцінна. Незалежність - це право самим вирішувати своє майбутнє. І ми нікому не віддамо цього права. Наша країна була, є і буде. Завжди

 - написав Єрмак.

Він подякував кожному воїну й кожному українцю, хто щодня бореться за Україну.

Нагадаємо

Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності, наголосивши, що сила держави формується щоденною працею та відвагою кожного громадянина.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Telegram
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна