Свобода та незалежність є кодом української держави: Єрмак привітав з Днем Незалежності

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, вітаючи співгромадян зі святом, заявив, що свобода і незалежність є кодом української держави, а також визначає українців як націю. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Ми тепер добре знаємо: незалежність не дається в подарунок. Вона виборюється. І тому вона для нас безцінна. Незалежність - це право самим вирішувати своє майбутнє. І ми нікому не віддамо цього права. Наша країна була, є і буде. Завжди