Свобода и независимость — это код украинского государства: Ермак поздравил с Днем Независимости
Киев • УНН
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, поздравляя сограждан с праздником, заявил, что свобода и независимость являются кодом украинского государства, а также определяют украинцев как нацию. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
Мы теперь хорошо знаем: независимость не дается в подарок. Она завоевывается. И потому она для нас бесценна. Независимость - это право самим решать свое будущее. И мы никому не отдадим этого права. Наша страна была, есть и будет. Всегда
Он поблагодарил каждого воина и каждого украинца, кто ежедневно борется за Украину.
Напомним
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется ежедневным трудом и отвагой каждого гражданина.