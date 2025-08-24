Свобода и независимость — это код украинского государства: Ермак поздравил с Днем Независимости

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, поздравляя сограждан с праздником, заявил, что свобода и независимость являются кодом украинского государства, а также определяют украинцев как нацию. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Мы теперь хорошо знаем: независимость не дается в подарок. Она завоевывается. И потому она для нас бесценна. Независимость - это право самим решать свое будущее. И мы никому не отдадим этого права. Наша страна была, есть и будет. Всегда