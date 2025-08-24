$41.220.00
Свобода и независимость — это код украинского государства: Ермак поздравил с Днем Независимости

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что свобода и независимость являются кодом украинского государства. Он поблагодарил каждого воина и украинца, кто борется за Украину.

Свобода и независимость — это код украинского государства: Ермак поздравил с Днем Независимости

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, поздравляя сограждан с праздником, заявил, что свобода и независимость являются кодом украинского государства, а также определяют украинцев как нацию. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Мы теперь хорошо знаем: независимость не дается в подарок. Она завоевывается. И потому она для нас бесценна. Независимость - это право самим решать свое будущее. И мы никому не отдадим этого права. Наша страна была, есть и будет. Всегда

 - написал Ермак.

Он поблагодарил каждого воина и каждого украинца, кто ежедневно борется за Украину.

Напомним

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув, что сила государства формируется ежедневным трудом и отвагой каждого гражданина.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина