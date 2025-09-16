День барбера та Європейський тиждень мобільності: які свята відзначають 16 вересня

Сьогодні, 16 вересня, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, професійне свято святкують барбери, а у Європі проводиться тиждень мобільності, пише УНН.

Деталі

Всесвітній день барбера відзначається щороку 16 вересня – це глобальна подія, яка підкреслює важливу роль, яку барбери відіграють у житті громад по всьому світу. Цей день вшановує майстерність, творчість й громадський дух, які барбери привносять у свою професію. Всесвітній день барбера також підкреслює філантропічний внесок перукарів, доходи від якого часто йдуть на благодійні цілі, такі як ЮНІСЕФ, показуючи, що перукарі можуть зробити відчутні зміни у світі.

Всесвітній день барбера був заснований у 2017 році братами Х’ю та Конором МакАлістерами, власниками мережі барбершопів Grafton Barber в Ірландії. Подія була створена для того, щоб об’єднати барберів по всьому світу у філантропічній місії.

У цей день бабершопи та перукарні по всьому світу заохочуються до збору коштів на благодійність у рамках своєї звичайної діяльності. Барбершопи та перукарні, які беруть участь в акції, отримують набір до Всесвітнього дня барбера, а виручені кошти передають на підтримку ЮНІСЕФ, який працює над покращенням життя дітей по всьому світу.

Європейський тиждень мобільності

Традиція його святкування була започаткована в 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він першим запропонував щорічно проводити акції, покликані зменшити обсяг споживання пального. Його ініціативу підтримала Європейська комісія з питань мобільності та транспорту, до складу якої входять представники бізнес-еліти з 42 країн світу.

Європейський тиждень мобільності покликаний привернути увагу громадськості до надмірної кількості автомобільного транспорту, викиди якого забруднюють атмосферу. Щороку свято присвячене різним темам.

Міжнародний день ідентифікації

Міжнародний день ідентифікації відзначається 16 вересня щороку, є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє у розширенні прав і можливостей людей. Це свято привертає увагу до мільйонів людей у всьому світі, які не мають легальної ідентифікації, що ускладнює їм доступ до основних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та фінансові ресурси. Міжнародний день ідентифікації є нагадуванням про нагальну потребу в універсальній ідентифікації та захисті прав людей за допомогою безпечних систем ідентифікації.

Вибір 16 вересня для Міжнародного дня ідентифікації є символічним. Це відсилання до Цілі сталого розвитку 16.9, яка підкреслює важливість забезпечення законної ідентифікації для всіх, включно з реєстрацією народження, до 2030 року. Ця мета була прийнята всіма 193 державами-членами Організації Об’єднаних Націй і слугує закликом до забезпечення визнання ідентичності як основоположного права, що дає людям можливість повноцінно брати участь у житті суспільства.

