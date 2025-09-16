$41.280.03
48.390.12
15 сентября, 17:38 • 26986 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 37142 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 29098 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 33435 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 34539 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 64110 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 39562 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33822 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 37218 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59900 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
День барбера и Европейская неделя мобильности: какие праздники отмечают 16 сентября

Киев • УНН

 • 26 просмотра

16 сентября отмечается Всемирный день барбера, учрежденный в 2017 году братьями МакАлистерами из Ирландии. Барбершопы собирают средства на благотворительность, поддерживая ЮНИСЕФ.

День барбера и Европейская неделя мобильности: какие праздники отмечают 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя, профессиональный праздник празднуют барберы, а в Европе проводится неделя мобильности, пишет УНН. 

Детали 

Всемирный день барбера отмечается ежегодно 16 сентября – это глобальное событие, которое подчеркивает важную роль, которую барберы играют в жизни общин по всему миру. Этот день чествует мастерство, творчество и общественный дух, которые барберы привносят в свою профессию. Всемирный день барбера также подчеркивает филантропический вклад парикмахеров, доходы от которого часто идут на благотворительные цели, такие как ЮНИСЕФ, показывая, что парикмахеры могут внести ощутимые изменения в мире. 

Всемирный день барбера был основан в 2017 году братьями Хью и Конором МакАлистерами, владельцами сети барбершопов Grafton Barber в Ирландии. Событие было создано для того, чтобы объединить барберов по всему миру в филантропической миссии.

В этот день барбершопы и парикмахерские по всему миру поощряются к сбору средств на благотворительность в рамках своей обычной деятельности. Барбершопы и парикмахерские, участвующие в акции, получают набор ко Всемирному дню барбера, а вырученные средства передают на поддержку ЮНИСЕФ, который работает над улучшением жизни детей по всему миру.

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video 13.05.25, 10:57 • 102413 просмотров

Европейская неделя мобильности

Традиция его празднования была заложена в 1994 году политологом Эриком Бриттоном. Он первым предложил ежегодно проводить акции, призванные уменьшить объем потребления топлива. Его инициативу поддержала Европейская комиссия по вопросам мобильности и транспорта, в состав которой входят представители бизнес-элиты из 42 стран мира.

Европейская неделя мобильности призвана привлечь внимание общественности к чрезмерному количеству автомобильного транспорта, выбросы которого загрязняют атмосферу. Ежегодно праздник посвящен различным темам.

Международный день идентификации

Международный день идентификации, отмечаемый 16 сентября ежегодно, является глобальной инициативой, направленной на повышение осведомленности о важности правовой идентификации и роли, которую она играет в расширении прав и возможностей людей. Этот праздник привлекает внимание к миллионам людей во всем мире, не имеющих легальной идентификации, что затрудняет им доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, образование и финансовые ресурсы. Международный день идентификации является напоминанием о насущной потребности в универсальной идентификации и защите прав людей с помощью безопасных систем идентификации.

Выбор 16 сентября для Международного дня идентификации символичен. Это отсылка к Цели устойчивого развития 16.9, которая подчеркивает важность обеспечения законной идентификации для всех, включая регистрацию рождения, к 2030 году. Эта цель была принята всеми 193 государствами-членами Организации Объединенных Наций и служит призывом к обеспечению признания идентичности как основополагающего права, дающего людям возможность полноценно участвовать в жизни общества.

В Киеве водитель насмерть сбила 76-летнего мужчину на трехколесном велосипеде26.08.25, 16:01 • 5594 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоПроисшествия
Республика Ирландия
благотворительность
ЮНИСЕФ