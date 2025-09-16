День барбера и Европейская неделя мобильности: какие праздники отмечают 16 сентября
Киев • УНН
16 сентября отмечается Всемирный день барбера, учрежденный в 2017 году братьями МакАлистерами из Ирландии. Барбершопы собирают средства на благотворительность, поддерживая ЮНИСЕФ.
Сегодня, 16 сентября, в мире отмечают Международный день охраны озонового слоя, профессиональный праздник празднуют барберы, а в Европе проводится неделя мобильности, пишет УНН.
Детали
Всемирный день барбера отмечается ежегодно 16 сентября – это глобальное событие, которое подчеркивает важную роль, которую барберы играют в жизни общин по всему миру. Этот день чествует мастерство, творчество и общественный дух, которые барберы привносят в свою профессию. Всемирный день барбера также подчеркивает филантропический вклад парикмахеров, доходы от которого часто идут на благотворительные цели, такие как ЮНИСЕФ, показывая, что парикмахеры могут внести ощутимые изменения в мире.
Всемирный день барбера был основан в 2017 году братьями Хью и Конором МакАлистерами, владельцами сети барбершопов Grafton Barber в Ирландии. Событие было создано для того, чтобы объединить барберов по всему миру в филантропической миссии.
В этот день барбершопы и парикмахерские по всему миру поощряются к сбору средств на благотворительность в рамках своей обычной деятельности. Барбершопы и парикмахерские, участвующие в акции, получают набор ко Всемирному дню барбера, а вырученные средства передают на поддержку ЮНИСЕФ, который работает над улучшением жизни детей по всему миру.
Европейская неделя мобильности
Традиция его празднования была заложена в 1994 году политологом Эриком Бриттоном. Он первым предложил ежегодно проводить акции, призванные уменьшить объем потребления топлива. Его инициативу поддержала Европейская комиссия по вопросам мобильности и транспорта, в состав которой входят представители бизнес-элиты из 42 стран мира.
Европейская неделя мобильности призвана привлечь внимание общественности к чрезмерному количеству автомобильного транспорта, выбросы которого загрязняют атмосферу. Ежегодно праздник посвящен различным темам.
Международный день идентификации
Международный день идентификации, отмечаемый 16 сентября ежегодно, является глобальной инициативой, направленной на повышение осведомленности о важности правовой идентификации и роли, которую она играет в расширении прав и возможностей людей. Этот праздник привлекает внимание к миллионам людей во всем мире, не имеющих легальной идентификации, что затрудняет им доступ к основным услугам, таким как здравоохранение, образование и финансовые ресурсы. Международный день идентификации является напоминанием о насущной потребности в универсальной идентификации и защите прав людей с помощью безопасных систем идентификации.
Выбор 16 сентября для Международного дня идентификации символичен. Это отсылка к Цели устойчивого развития 16.9, которая подчеркивает важность обеспечения законной идентификации для всех, включая регистрацию рождения, к 2030 году. Эта цель была принята всеми 193 государствами-членами Организации Объединенных Наций и служит призывом к обеспечению признания идентичности как основополагающего права, дающего людям возможность полноценно участвовать в жизни общества.
