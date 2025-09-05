$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 578 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 2094 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 3260 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 12742 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 24260 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 43920 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37083 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39377 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40086 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30648 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Світовій атомній енергетиці загрожує дефіцит урану: прогноз Всесвітньої ядерної організації

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Всесвітня ядерна асоціація попереджає про значний дефіцит урану, що загрожує відродженню атомної енергетики. Потреба в урані зросте до 150 000 тонн до 2040 року, тоді як видобуток на існуючих шахтах скорочується.

Світовій атомній енергетиці загрожує дефіцит урану: прогноз Всесвітньої ядерної організації

Відродження ядерної енергетики може зіткнутися з серйозним дефіцитом урану, попереджає Всесвітня ядерна асоціація. Глобальна потреба в цьому паливі зростає, тоді як видобуток на існуючих шахтах скорочується, що створює "значну прогалину" між попитом і пропозицією. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом Всесвітньої ядерної асоціації, опублікованим у п’ятницю, потреби світової ядерної енергетики в урані зростуть на третину до 86 000 тонн до 2030 року та до 150 000 тонн до 2040 року. Водночас видобуток на нинішніх родовищах скоротиться майже вдвічі через виснаження ресурсів. Це загрожує створити серйозний дефіцит, який може стримати відродження атомної енергетики.

Угода з США про корисні копалини: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію17.06.25, 00:50 • 6570 переглядiв

У звіті міститься заклик до промисловості активізувати розвідку нових родовищ, модернізувати існуючі шахти та залучити інвестиції у видобуток урану.

Оскільки існуючі шахти зіткнуться з виснаженням ресурсів у наступному десятилітті, потреба в нових постачальниках первинного урану стає ще більш нагальною. Потрібні значні розвідувальні роботи, інноваційні методи видобутку, ефективне отримання дозволів та своєчасні інвестиції 

- йдеться у повідомленні асоціації.

Зростання інтересу до атомної енергетики підживлюють енергетична криза після початку війни в Україні та прагнення урядів забезпечити власні джерела електроенергії. Великі технологічні компанії також розглядають ядерну енергетику як спосіб забезпечити енергією центри обробки даних для штучного інтелекту, вважаючи це чистішою альтернативою викопному паливу.

Разом із тим великі виробники, включно з "Казатомпром" та "Камеко", останнім часом скоротили видобуток, а аналітики попереджають про можливе суттєве зростання цін через дефіцит поставок.

Уся екосистема не в рівновазі. На горизонті маячать хмари

- підкреслив Марк Чалмерс, CEO американської компанії Energy Fuels.

До 2040 року світові потужності атомних електростанцій можуть майже подвоїтися до 746 гігават, значна частина нових реакторів планується в Китаї та Індії. Однак забезпечити їх ураном буде непросто через складність видобутку, конверсії та збагачення палива. 

росія нині залишається ключовим гравцем на ринку збагачення урану, але Захід прагне зменшити залежність до початку 2030-х років, 

- повідомляє старший виконавчий віце-президент Orano Жак Пейтьє.

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану19.06.24, 02:36 • 32842 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
Financial Times
Індія
Китай
Україна