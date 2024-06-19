Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5096 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65462 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152881 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148657 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123812 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133289 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93208 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98821 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89704 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21969 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45225 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18397 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24341 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12824 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148657 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222359 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372158 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308128 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1668 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12862 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31347 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28190 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123812 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану

Київ • УНН

 • 32808 перегляди

Фінляндія стає першою країною ЄС, яка розпочала видобуток урану, із запланованим річним видобутком 200 тонн до 2026 року.

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану

На промисловому майданчику Соткамо розпочато видобуток природного урану, що робить Фінляндію першою країною-членом Євросоюзу, яка експлуатує уранові копальні, повідомила гірничодобувна компанія Terrafame, передає УНН.

Деталі

Повної потужності видобутку планується досягти до 2026 року, коли обсяг виробництва становитиме приблизно 200 тонн на рік. Приблизно стільки ж урану споживає фінська атомна станція Олкілуото-3 за дев'ять місяців роботи. Рудник планується використати не менше 30 років. Уран відправлять за кордон для переробки, після чого використовують в атомній енергії.

Terrafame отримала дозвіл на початок видобутку у 2020 році.

Добутий оксид урану не відрізняється високою радіоактивністю, він небезпечний головним чином через хімічні властивості, як і інші важкі метали, пояснили в Управлінні з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK). Однак із оксиду урану виробляється паливо для атомних електростанцій, воно в реакторі стає дуже радіоактивним.

Руда із Соткамо має невелику концентрацію урану, приблизно 17 мг/кг. Такі концентрації трапляються та інших частинах фінських гірських порід.

Доповнення

Наростивши обсяги виробництва до 200 тонн урану на рік, Фінляндія займе сьоме місце у рейтингу світових здобувачів разом із Південною Африкою. Лідером галузі станом на 2022 рік був Казахстан (21 227 тонн), слідом йшли Канада (7351), Намібія (5613), Австралія (4553), Узбекистан (3300), Росія (2508), Нігер (2020), Китай (1700) ) та Індія (600).

Глава МАГАТЕ: Іран продовжує збагачувати уран20.02.24, 00:53 • 29496 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаНовини Світу
Австралія
Узбекистан
Індія
Європейський Союз
Фінляндія
Південна Африка
Канада
Китай
Казахстан
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46