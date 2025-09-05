Мировой атомной энергетике грозит дефицит урана: прогноз Всемирной ядерной организации

Возрождение ядерной энергетики может столкнуться с серьезным дефицитом урана, предупреждает Всемирная ядерная ассоциация. Глобальная потребность в этом топливе растет, тогда как добыча на существующих шахтах сокращается, что создает "значительный пробел" между спросом и предложением. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Согласно отчету Всемирной ядерной ассоциации, опубликованному в пятницу, потребности мировой ядерной энергетики в уране вырастут на треть до 86 000 тонн к 2030 году и до 150 000 тонн к 2040 году. В то же время добыча на нынешних месторождениях сократится почти вдвое из-за истощения ресурсов. Это грозит создать серьезный дефицит, который может сдержать возрождение атомной энергетики.

В отчете содержится призыв к промышленности активизировать разведку новых месторождений, модернизировать существующие шахты и привлечь инвестиции в добычу урана.

Поскольку существующие шахты столкнутся с истощением ресурсов в следующем десятилетии, потребность в новых поставщиках первичного урана становится еще более насущной. Нужны значительные разведочные работы, инновационные методы добычи, эффективное получение разрешений и своевременные инвестиции