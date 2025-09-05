Мировой атомной энергетике грозит дефицит урана: прогноз Всемирной ядерной организации
Всемирная ядерная ассоциация предупреждает о значительном дефиците урана, угрожающем возрождению атомной энергетики. Потребность в уране возрастет до 150 000 тонн к 2040 году, тогда как добыча на существующих шахтах сокращается.
Возрождение ядерной энергетики может столкнуться с серьезным дефицитом урана, предупреждает Всемирная ядерная ассоциация. Глобальная потребность в этом топливе растет, тогда как добыча на существующих шахтах сокращается, что создает "значительный пробел" между спросом и предложением. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Согласно отчету Всемирной ядерной ассоциации, опубликованному в пятницу, потребности мировой ядерной энергетики в уране вырастут на треть до 86 000 тонн к 2030 году и до 150 000 тонн к 2040 году. В то же время добыча на нынешних месторождениях сократится почти вдвое из-за истощения ресурсов. Это грозит создать серьезный дефицит, который может сдержать возрождение атомной энергетики.
В отчете содержится призыв к промышленности активизировать разведку новых месторождений, модернизировать существующие шахты и привлечь инвестиции в добычу урана.
Поскольку существующие шахты столкнутся с истощением ресурсов в следующем десятилетии, потребность в новых поставщиках первичного урана становится еще более насущной. Нужны значительные разведочные работы, инновационные методы добычи, эффективное получение разрешений и своевременные инвестиции
Рост интереса к атомной энергетике подпитывают энергетический кризис после начала войны в Украине и стремление правительств обеспечить собственные источники электроэнергии. Крупные технологические компании также рассматривают ядерную энергетику как способ обеспечить энергией центры обработки данных для искусственного интеллекта, считая это более чистой альтернативой ископаемому топливу.
Вместе с тем крупные производители, включая "Казатомпром" и "Камеко", в последнее время сократили добычу, а аналитики предупреждают о возможном существенном росте цен из-за дефицита поставок.
Вся экосистема не в равновесии. На горизонте маячат тучи
К 2040 году мировые мощности атомных электростанций могут почти удвоиться до 746 гигаватт, значительная часть новых реакторов планируется в Китае и Индии. Однако обеспечить их ураном будет непросто из-за сложности добычи, конверсии и обогащения топлива.
россия сейчас остается ключевым игроком на рынке обогащения урана, но Запад стремится уменьшить зависимость к началу 2030-х годов,
