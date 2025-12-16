Сутичка у Верховній Раді: Безугла обматюкала Тищенка, Стефанчук оголосив перерву
Київ • УНН
Народна депутатка Мар'яна Безугла нецензурно висловилася на адресу нардепа Миколи Тищенка в сесійній залі Верховної Ради. Головуючий Руслан Стефанчук оголосив перерву та вимагав від Безуглої зайняти своє місце.
У мережі з’явились нові кадри сутички в сесійній залі Верховної Ради за участі народного депутата Мар’яни Безуглої. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Безугла у нецензурній формі висловилась на адресу нардепа Миколи Тищенка, який також підійшов до трибуни головуючого Руслана Стефанчука.
Та пішов ти на***, чого ти тут ходиш?!
Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!
Тим часом Стефанчук оголосив про перерву на 15 хвилин і став вимагати від Безуглої зайняти місце.
Приберіть свою "творчість". Будь ласка, розблокуйте мікрофони. Ви будете виступати з місця. Ваше місце, для зручності, щоб ви його знайшли, підписано вашим прізвищем
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Верховній Раді відбулися "сутички", сталася сварка між народними депутатами Сергієм Тарутою та Мар'яною Безуглою.