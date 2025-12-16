Сутичка у Верховній Раді: Безугла обматюкала Тищенка, Стефанчук оголосив перерву

У мережі з’явились нові кадри сутички в сесійній залі Верховної Ради за участі народного депутата Мар’яни Безуглої. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Безугла у нецензурній формі висловилась на адресу нардепа Миколи Тищенка, який також підійшов до трибуни головуючого Руслана Стефанчука.

Та пішов ти на***, чого ти тут ходиш?! – агресувала вона.

Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Тим часом Стефанчук оголосив про перерву на 15 хвилин і став вимагати від Безуглої зайняти місце.

Приберіть свою "творчість". Будь ласка, розблокуйте мікрофони. Ви будете виступати з місця. Ваше місце, для зручності, щоб ви його знайшли, підписано вашим прізвищем - різко відреагував Стефанчук.

