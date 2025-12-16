$42.250.05
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 11704 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 12174 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 16343 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 24689 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 19652 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 18264 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16309 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 12236 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10928 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Сутичка у Верховній Раді: Безугла обматюкала Тищенка, Стефанчук оголосив перерву

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Народна депутатка Мар'яна Безугла нецензурно висловилася на адресу нардепа Миколи Тищенка в сесійній залі Верховної Ради. Головуючий Руслан Стефанчук оголосив перерву та вимагав від Безуглої зайняти своє місце.

Сутичка у Верховній Раді: Безугла обматюкала Тищенка, Стефанчук оголосив перерву

У мережі з’явились нові кадри сутички в сесійній залі Верховної Ради за участі народного депутата Мар’яни Безуглої. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Безугла у нецензурній формі висловилась на адресу нардепа Миколи Тищенка, який також підійшов до трибуни головуючого Руслана Стефанчука.

Та пішов ти на***, чого ти тут ходиш?!

– агресувала вона.

Увага, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Тим часом Стефанчук оголосив про перерву на 15 хвилин і став вимагати від Безуглої зайняти місце.

Приберіть свою "творчість". Будь ласка, розблокуйте мікрофони. Ви будете виступати з місця. Ваше місце, для зручності, щоб ви його знайшли, підписано вашим прізвищем

- різко відреагував Стефанчук.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Верховній Раді відбулися "сутички", сталася сварка між народними депутатами Сергієм Тарутою та Мар'яною Безуглою.

Євген Устименко

Політика
Сутички
Микола Тищенко
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук