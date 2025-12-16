Стычка в Верховной Раде: Безуглая обматерила Тищенко, Стефанчук объявил перерыв
Киев • УНН
Народный депутат Марьяна Безуглая нецензурно выразилась в адрес нардепа Николая Тищенко в сессионном зале Верховной Рады. Председательствующий Руслан Стефанчук объявил перерыв и потребовал от Безуглой занять свое место.
В сети появились новые кадры стычки в сессионном зале Верховной Рады с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Об этом сообщает УНН.
Детали
Безуглая в нецензурной форме высказалась в адрес нардепа Николая Тищенко, который также подошел к трибуне председательствующего Руслана Стефанчука.
Да пошел ты на***, чего ты тут ходишь?!
Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!
Тем временем Стефанчук объявил о перерыве на 15 минут и стал требовать от Безуглой занять место.
Уберите свое "творчество". Пожалуйста, разблокируйте микрофоны. Вы будете выступать с места. Ваше место, для удобства, чтобы вы его нашли, подписано вашей фамилией
Напомним
