Стычка в Верховной Раде: Безуглая обматерила Тищенко, Стефанчук объявил перерыв

08:50 • 4718 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 11815 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 12267 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 16432 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 24762 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 19682 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 18285 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16319 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12242 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10930 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 338 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 56704 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 52663 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 59289 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 106327 просмотра
Стычка в Верховной Раде: Безуглая обматерила Тищенко, Стефанчук объявил перерыв

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Народный депутат Марьяна Безуглая нецензурно выразилась в адрес нардепа Николая Тищенко в сессионном зале Верховной Рады. Председательствующий Руслан Стефанчук объявил перерыв и потребовал от Безуглой занять свое место.

Стычка в Верховной Раде: Безуглая обматерила Тищенко, Стефанчук объявил перерыв

В сети появились новые кадры стычки в сессионном зале Верховной Рады с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Об этом сообщает УНН.

Детали

Безуглая в нецензурной форме высказалась в адрес нардепа Николая Тищенко, который также подошел к трибуне председательствующего Руслана Стефанчука.

Да пошел ты на***, чего ты тут ходишь?!

– агрессировала она.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Тем временем Стефанчук объявил о перерыве на 15 минут и стал требовать от Безуглой занять место.

Уберите свое "творчество". Пожалуйста, разблокируйте микрофоны. Вы будете выступать с места. Ваше место, для удобства, чтобы вы его нашли, подписано вашей фамилией

- резко отреагировал Стефанчук.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде произошли "стычки", произошла ссора между народными депутатами Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой.

Евгений Устименко

Политика
Столкновения
Николай Тищенко
Верховная Рада
Руслан Стефанчук