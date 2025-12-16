Стычка в Верховной Раде: Безуглая обматерила Тищенко, Стефанчук объявил перерыв

В сети появились новые кадры стычки в сессионном зале Верховной Рады с участием народного депутата Марьяны Безуглой. Об этом сообщает УНН.

Детали

Безуглая в нецензурной форме высказалась в адрес нардепа Николая Тищенко, который также подошел к трибуне председательствующего Руслана Стефанчука.

Да пошел ты на***, чего ты тут ходишь?! – агрессировала она.

Внимание, видео 18+!!! Присутствует ненормативная лексика!!!

Тем временем Стефанчук объявил о перерыве на 15 минут и стал требовать от Безуглой занять место.

Уберите свое "творчество". Пожалуйста, разблокируйте микрофоны. Вы будете выступать с места. Ваше место, для удобства, чтобы вы его нашли, подписано вашей фамилией - резко отреагировал Стефанчук.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде произошли "стычки", произошла ссора между народными депутатами Сергеем Тарутой и Марьяной Безуглой.